¿Quién, cómo y cuándo? Así debe ser nuevo DT de Selección Colombia

Se fue Reinaldo Rueda de la Selección Colombia de fútbol tras no poder cumplir con el objeto fundamental de su contrato, que era la clasificación al Mundial de Catar. Ya el momento de los análisis pasó y ahora lo ideal es apuntar al presente y al futuro, intentar recuperar un rumbo que se ha perdido en los últimos años y apuntarle más a la solución de largo plazo que garantice crecimiento y experiencia y que deje algo bueno después del durísimo golpe de la eliminación. ¿Con quién, cómo y cuándo arrancar ese nuevo proceso? Lo debatimos con expertos analistas en nuestro Debate FUTBOLRED.

1- ¿Cuál debe ser el perfil del nuevo entrenador de la Selección Colombia?

2- ¿Debe ser nacional o extranjero? ¿Por qué? ¿Quién?

3- ¿Cuándo debería empezar el nuevo proceso: al final de la Copa Mundo para tener más opciones y un ciclo completo o ahora mismo?



Juliana Salazar

Comentarista de fútbol



1. Debe ser un perfil completo y que parta de un proceso desde la estructura y desarrollo de un proyecto serio y responsable de la Federación Colombiana de Fútbol para los próximos cuatro años, en pro y función de clasificar al próximo Mundial, porque el hecho de no clasificar a Catar ya es un retroceso en las diferentes selecciones Colombia y también en el fútbol local. Debe ser un técnico con mucho reconocimiento, que sea muy buen seleccionador para llevar jugadores al equipo nacional de mayores o a otros procesos de las otras selecciones, que tenga la capacidad de trabajar con otras categorías de la selección y sea un proceso más orgánico y natural, insisto que toda federación debe tener un director de selecciones que trabaje transversalmente con todas ellas y con el DT de la de mayores para que esa observación sea óptima, y que además tenga muy buen manejo de grupo porque la idea es que los mejores brillen por el equipo y no que cada uno brille por su propia luz, es decir que maneje egos y otras cosas. La idea es que sea un proceso en el tiempo y no se corte por clasificación o no clasificación a un Mundial.



2- Que sea nacional o extranjero me es indiferente siempre que cumpla con las características del perfil que mencioné, pero si pienso en eso creo que en este momento las tiene un extranjero y si me preguntan por nombres puedo hablar de Tite de Brasil, que se va a retirar del equipo después de Catar, me gusta por cómo maneja el grupo cómo ha puesto a jugar a Brasil con muy buenos resultados y con un equipo sumamente equilibrado y sobre todo que sabe potenciar a los juveniles, como lo aprovechó en las Eliminatorias. Tiene un equipo extraordinario de trabajo, a quienes lleva con él a las ruedas de prensa. Tiene todo el tacto, reconocimiento y respeto. Me encantaría. No sé si desde lo económico podría traerlo Colombia. me gusta Marcelo gallardo, sé que le falta proceso en selecciones, no sé si sea posible. Me gusta Marcelo Bielsa, que sabe manejar las selecciones de mayores. Y también Roberto Martínez, no sé qué tan viable sea. Lo malo de Tite es que deja a la Selección después de Catar y se perdería un tiempo.



3- El técnico debe elegirse lo más pronto posible, que trabaje rápido, que la prontitud n vaya a sea mala elección, que sea para responsable pero que sea para trabajar rápido porque ya se van a perder cuatro años por no haber clasificado a catar y entre menos tiempo se pierda, mejor. En este tiempo, de acá al Mundial, el técnico puede empezar a recopilar datos de todos los jugadores en distintos lugares del mundo, mirar proyección, edad, características, posición y cómo llevarlo a cada selección hasta la de mayores. Hay unos que pueden arrancar en la Sub 17 y estar disponibles para las próximas Eliminatorias. Ese seguimiento en estos cuatro años se puede trabajar desde ahora, sobre un proyecto que involucre a todas las selecciones. El cargo de director existe pero debería ponerse en función de lo que debe trabajarse para los próximos cuatro años.



Tito Puccetti

Periodista de DirecTV y Win Sports



​1. El perfil, primero que conozca muy bien la eliminatoria suramericana, ya aprendimos esa lección. Que sepa jugar en altura, elegir sedes, que conozca todo, el objetivo es que llegue al Mundial por encima de títulos, de Copa América, de qué hace en Mundiales, lo primero es que sepa jugar la Eliminatoria. Además que tenga la altura para que los jugadores sepan que es un superior, inventar técnicos con futuro... vemos que el futbolista colombiano consagrado respeta poco, hay que mirar los ejemplos. Y finalmente que sepa qué perfil tiene para construir un equipo con tanta potencia para atacar y que sepa atacar. Conocimiento, status y que tenga perfil ofensivo.



2. Hay muchos técnicos colombianos con experiencia, lo mismo los extranjeros. Pero si hoy debo elegir en el mercado local no tenemos a técnicos con presente fuerte para los más preparados, como Osorio o Pinto. Por eso me iría a un extranjero, pensando más que sea cercano, ir por Argentina, alguien con experiencia mundialista y que cumpla las características.



3. Creo que debe pensar el Comité Ejecutivo por quién vale la pena esperar seis meses. Si después de Catar voy a tener a Gareca, vale a pena. Pero si voy a esperar seis meses por alguien que ya puede estar libre o no tiene las características, pese a estar en el Mundial, se perdería tiempo. Bielsa tiene todos los condimentos, Pellegrini me encantaría si se pudiera sacar del Betis a final de temporada. Pero debo saber si vale la pena esperar por un Gareca, si le voy a apostar y no a echarlo porque pierda dos o tres partidos, sino trato de que estos seis meses no se pierdan, porque es el equivalente como a dos años a nivel de clubes. El asunto es por quién voy a esperar y si vale la pena, es la pregunta que se debe hacer el Comité Ejecutivo.



Nicolás Samper

Analista de ESPN, RCN Radio y columnista



1- ​El problema es que no sé si el asunto sea de nombre sino de proyecto, debería elegirse lo segundo. Uno puede encontrar una mujer pero el amor cómo lo encuentra, es lo mismo. Fue lo que pasó con Pékerman, con Maturana, pero por eso no diría que hay que mriar un nombre sino un proyecto.



2- Debe ser extranjero pero no de Europa, debe ser extranjero pero de acá cerca, extranjero ojalá argentino y si no uruguayo. Podemos encontrar técnicos porque sabe a qué se atienen en Colombia, peor tienen visión y cancha en otros lugares. Me llevaría a alguien con experiencia previa en selecciones, un Beccacese por ejemplo, que está en Defensa y Justicia y podría ser una apuesta revolucionaria.



3- Diría que el proceso debió empezar desde Colombia perdió 1-0 contra Argentina en las Eliminatorias. se habría cumplido el contrato con Rueda pero desde ese momento empezar a ver opciones y proyectos mas que nombres, qué quiere la Federación, qué busca, explotar el futbol juvenil, unificar las selecciones para tener una despensa llena, o un DT de choque con el fin de ganar la Eliminatoria y punto sin que importen las bases. Yo lo hubiera arrancado hace mucho tiempo peor no soy dirigente de fútbol.



1. José Orlando Ascencio

Subeditor de deportes de El Tiempo



1- ​Tiene que ver con un proyecto que la Federación Colombiana no tiene y es volver a integrar, como en los años 90, las selecciones juveniles con la de mayores para que los que vayan saliendo tengan la idea con la que juega el equipo grande y vayan creciendo hasta ingresarse, algo que llegó hasta los primeros años de Pékerman y de hecho hoy en día tenemos algunos del último proceso medianamente consolidado que fue el de Eduardo Lara. Eso es lo primero, integrar als selecciones. Sabiendo que habrá casi 7 cupos para 10 equipos la meta debe ser pensar más allá de la Eliminatoria, pensar en alguien con credibilidad, mundo, experiencia y que ayude a superar los cuartos de final del 2014.



2. No tengo problema con la nacionalidad, debe pasar por capacidad. De técnicos colombianos, salvo que se juegue una carta nueva, no veo, excepto a Luis Fernando Suárez que hoy está ocupado y peleando con Costa Rica por llegar al Mundial, no veo un candidato. Habría que mirar entre los extranjeros un técnico que se adapte a la idea, que conozca el medio y sepa lo que se juga internacionalmente. Debe ser alguien que ayude a seguir creciendo y que en los últimos años se perdió.



3. Una cosa es lo que uno quisiera, lo ideal sería arrancar de una vez el proceso, porque si esperamos a que termine el Mundial la selección se quedará 8 o 9 meses sin técnico, contados desde marzo. Si no se arranca ya es un año perdido. Pero entiendo que los directivos esperarán a ver qué pasa en el Mundial, si alguno queda libre después del Mundial, o incluso junio si no llegan, por ejemplo Gareca o Suárez, analizar opciones. Pero lo ideal es trabajar desde ya, que el DT presente su proyecto y que si en junio se confirma un partido o se juega contra Brasil en septiembre, que en esa época esté el técnico nombrado y trabajando con los jugadores que tiene para los próximos cuatro años. De lo contrario es que a la Federación le entre un dinero y que no se siga perdiendo terreno en el ranking FIFA con cualquier técnico, que hoy sería Cárdenas el de la Sub 20, pero lo ideal es arrancar de una vez.



Julián Capera

Analista de ESPN y columnista



​1- El perfil debe apuntar a un entrenador que tenga alguna noción del fútbol colombiano, sus bondades y sus dificultades, y no que llegue a descubrirlo porque ya nos equivocamos cuando al Federación buscó eso. Debe tener ideas nuevas, que pueda trasladar el buen momento de algunos de nuestros jugadores en el fútbol europeo a lo que pasa en Selección y que sea buen manejador de grupo en términos de motivación y gestionar egos dentro de un camerino complejo como el de la Selección Colombia.



2-No creo que tenga que ser extranjero, lo de Suárez me gusta, Juan Carlos Osorio es un técnico suficientemente preparado aunque hoy no sea una posibilidad cercana por algunas de sus salidas en falso recientemente dirigiendo a Nacional y América, hay más opciones afuera, es una posibilidad mayor, pero no descartó lo que hay acá.



3- A no ser que haya una noción de que Colombia tenga posibilidades reales de negociar con algún entrenador que vaya a disputar la Copa del Mundo, creo que la contratación debería hacerse ya. El pasado reciente muestra que fue un error dejar pasar tanto tiempo desde la salida de José Pékerman y hay que ganarle al tiempo. Si hay algo conversado y hay posibilidad real de alguien que esté en el Mundial, sí. De lo contrario, que Colombia apure y busque un técnico desde ya, para darle vida a un nuevo proceso temprano.