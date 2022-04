Por fin hay decisión: Fedefútbol confirma futuro de Reinaldo Rueda

Pasaron 20 días en medio de la incertidumbre, desde aquella victoria 0-1 contra Venezuela que no fue suficiente para mantener viva la ilusión de la clasificación al Mundial de Catar.

Viajes a Catar y a distintos destinos, compromisos varios y, al final, una decisión que se esperaba pero que nadie se animaba: el entrenador Reinaldo Rueda no es más el entrenador de la Selección Colombia de mayores.



"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy, acordó con el profesor Reinaldo Rueda, su desvinculación al cargo de director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, al igual que su cuerpo técnico", dijo en un comunicado.



Sí, es una destitución y no una renuncia. "En este sentido, le expresamos al profesor Rueda y a sus colaboradores, nuestros más sinceros deseos de éxito en su devenir laboral y en sus proyectos personales, no sin antes manifestar, asimismo, nuestro reconocimiento por su dedicación y trabajo", añadió el comunicado de la FCF.



Ahora, la pregunta del millón: ¿quién se hará cargo del maltrecho equipo nacional después del fracaso rotundo del último ciclo de Eliminatorias? "El Comité Ejecutivo analizará y evaluará las opciones existentes o que llegaren a existir, con el fin de determinar quién debe asumir la dirección técnica de nuestra Selección Colombia Masculina en el futuro próximo", respuesta oficial. ¿Traducción? A esperar sentados porque, por ahora, como ya es tristemente usual, no hay decisiones al respecto.