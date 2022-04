Poco para rescatar: la herencia que deja Rueda en Selección Colombia

Este lunes, Reinaldo Rueda dejó de ser el director técnico de la Selección Colombia de mayores, tras llegar a un acuerdo con la Federación Colombiana (FCF) para su desvinculación, según anunció la entidad.

La cabeza del vallecaucano es la primera que cae (probablemente la única) tras el fracaso que supuso la eliminación del equipo del Mundial de Catar, el cual se confirmó el pasado 29 de marzo.



Pasaron varios días hasta que por fin el comité ejecutivo se reunió con el ahora DT para tomar una decisión que parecía muy anunciada.



Sin pistas sobre un posible reemplazo, queda ahora un balance muy poco alentador del entrenador después de 14 meses y medio al frente de un equipo al que no logró darle un rumbo definido que pasó siete jornadas sin anotar un solo gol, lo que al final pasó la costosa factura de la eliminación.



En el balance de Rueda quedaron 22 partidos con la Selección Colombia, 14 en las Eliminatorias Sudamericanas, 7 en la Copa América de Brasil y un juego amistoso contra Honduras. En total registró 7 victorias, 10 empates y 5 derrotas, con 23 goles marcados y 16 recibidos para un discreto rendimiento de 46,9 por ciento, que resultó peor que el de sus antecesores Carlos Queiroz (59,2) y José Pékerman (61,1).



Solo pudo vencer a Perú (3-0) en Eliminatorias, a Ecuador 1-0 en Copa América, de nuevo a Perú por 3-2 en el torneo continental, a Chile por 3-1 en otro duelo de Eliminatorias, a Bolivia 1-0 y a Venezuela por el mismo marcador, en un remate que no fue suficiente para llegar a Catar. Su otra victoria fue el 2-1 contra Honduras.



Después vino la 'empatitis': 2-2 vs Argentina, 1-1 vs Bolivia, 1-1 vs Paraguay, 0-0 vs Uruguay, 0-0 vs Brasil, 0-0 vs Ecuador y 0-0 vs Paraguay por las Eliminatorias),a demás del 0-0 vs Venezuela, 0-0 vs Uruguay y 1-1 vs Argentina por la Copa América.



Las derrotas más dolorosas en Eliminatorias fueron contra Brasil por 0-1, Perú por 0-1 y Argentina también por 0-1, caídas que se sumaron al a-2 contra Péru y contra Brasil en el torneo continental.



El único resultado para mostrar fue un tercer lugar en la Copa América 2021, que ganó Argentina. En total convocó 43 jugadores, de los cuales pocos se destacaron realmente.