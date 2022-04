Jugadores de Selección Colombia reaccionan a salida de Reinaldo Rueda

Este lunes, la FCF confirmó que Reinaldo Rueda no va más como técnico de la Selección Colombia, todo tras no conseguir lo estimado en la Eliminatoria Sudamericana que era uno de los cupos al Mundial de Qatar.



Tras el anuncio, el entrenador vallecaucano empezó a recibir mensajes por parte de su exdirigidos en la tricolor. Juan Guillermo Cuadrado, Gustavo Cuéllar y Juan Fernando Quintero fueron los primeros en reaccionar a través de sus redes sociales. Se mostraron agradecidos con Rueda por incluirlos en sus planes.

"No tengo palabras para agradecer la confianza que me diste profe. En las buenas y no tan buenas, siempre. Ojalá Dios y la vida me dé de nuevo el privilegio de reencontrarte más adelante. Mil gracias a todo el cuerpo técnico", escribió Cuéllar, volante del Al-Hilal.



Entretanto, Juanfer Quintero dijo que "Profe, más que nadie sé el dolor que sentimos después de no clasificar al Mundial. Pero eso no quita lo bueno que eres y que tu gran persona te hace más grande todavía. Gracias y éxitos en lo que sigue, te quiero profe".



Cuadrado, uno de los referentes y capitanes de la selección, fue el primero en escribir a través de sus redes tras hacerse oficial el adiós de Reinaldo. "Gracias por todo profe y a todo el staff técnico bendiciones".