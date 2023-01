¿Colombia Sub-20 sin libreto? Opciones para resolver lío de delanteros

La Selección Colombia Sub 20 no va mal en el Sudamericano Sub 20: suma 4 unidades, lidera el grupo A con Paraguay, no pierde. Eso es más de lo que puede contar, por ejemplo, la favorita Argentina.

Pero es la falta de una identidad, de un estilo de juego definido, lo que hace que el equipo no contagie, que no sea confiable ni para la propia afición de Cali, que no lo ha acompañado masivamente.

​

​¿Qué pasó con el plan inicial? Que se cayó la ficha clave: Jhon Jader Durán fue contratado por Aston Villa y se subió a un avión con rumbo a Inglaterra en vez de estar en la competencia. Fue lo que le tocó, tampoco es para atacarlo. Pero esa baja, sumada a la ausencia de un jugador con perfil y rendimiento parecido como Tomás Ángel, nada menos que el goleador del actual proceso juvenil, deja muy mal parado al cuerpo técnico de Héctor Cárdenas.



Al DT le quedaron delanteros que han ido sumando minutos pero no han sido ni mucho menos una garantía en ataque: ni Ricardo Caraballo, ni Isaac Zuleta, ni Jorge Cabezas, ni Juan David Fuentes, todos con minutos en el Sudamericano, han sido los referentes de ataque que se necesitan. El lío es que se sabía desde la convocatoria pero Cárdenas apostó por ellos.



Ahora, en la crisis evidente de la ausencia de un número 9, ¿qué hacer cuando vienen los favoritos Brasil y Argentina (que perdió en el debut contra Paraguay y llega necesitada)? La respuesta se pudo ver el pasado sábado en la apretada victoria 2-1 contra Perú: hay que apelar a los extremos. ¿A quiénes si Cárdenas no convocó a jugadores naturales en esa posición? Es cierto, todos los delanteros son referentes de área y los mediocampistas Luna, Castillo Manyoma y Luna y hasta Óscar Cortés tienen perfil de creativos.



Lo que queda es improvisar pero sobre la base de una efectividad probada. El tumaqueño Cortés de Millonarios (reemplazo de Andrés Gómez), que ha jugado 10 partidos profesionales, ya se destapó con doblete en el primer partido que le dan como inicialista y lo hizo por la banda, resolviendo las carencias de la proyección del lateral de turno -Ocampo o Mina- y apareciendo con velocidad y remate a puerta. Se puede.



El sector izquierdo se ha intentado ocupar con Luna pero no ha dado resultado, igual que Alexis Manyoma. La opción sería apostarles a ellos más como interiores, con la seguridad que ofrece Puerta en el medio, y hacer de Monsalve un falso 9 para ganar una ficha más en ataque. Contra Brasil, este miércoles, hay que asegurar la mitad con el capitán, Castilla y Torres, lo que exigiría un sacrificio de todos en la marca y una vocación ofensiva de esos hombres de la zona de volantes.

​

¿Qué hará Cárdenas? Lo bueno es que no se ha 'casado' con ningún nombre y ha probado todas las opciones. Lo malo, que sigue sin encontrar, no en el Sudamericano sino en el año y medio de proceso que tiene en la Sub 20, el equipo indiscutible. Ojalá, como ha pasado antes, los rivales más exigentes saquen la mejor versión del equipo nacional.