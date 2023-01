Campeón del Sudamericano en 2005 le metió 'jalón de orejas' a Colombia

El volante Sebastián Hernández, actual capitán del Atlético Huila en Liga Betplay, hizo parte de la Selección Colombia Sub-20 de Eduardo Lara que conquistó el título Sudamericano de 2005 en el Eje Cafetero. Después de 18 años, el torneo regresó al país y con él la ilusión de sumar al palmarés.



El antioqueño dialogó con FUTBOLRED y recordó anécdotas de aquel Sudamericano, la manera en la que se catapultaron muchas carreras y lo difícil que fue manejar la presión por la localía. También aconsejó a los dirigidos por Héctor Cárdenas, quienes este miércoles jugarán por la clasificación frente a Brasil.

"Han pasado 18 años desde aquel Sudamericano", recordó tras un suspiro Sebastián Hernández. "Fue muy especial desde el primer partido cuando jugamos contra Bolivia. Cambiamos la presión de ser locales por una energía positiva. La gente conectó con el equipo desde la primera fecha y todo fue una fiesta".



Hernández solo guarda buenos recuerdos de aquel Sudamericano Sub-20. Aquel título lo llevó a disputar su segundo Mundial con la tricolor. El primero había sido con la Sub-17 en Finlandia. "Estos torneos muestran jugadores y le permiten al técnico de la mayor ver qué jugadores están en proyección para utilizarlo. Nosotros veníamos con un proceso desde la Sub-17, habíamos jugado Sudamericano y Mundial; nos tocó ese torneo acá y al salir campeones la mayoría salió a Europa".



La presión y la ansiedad no es un tema fácil, más cuando se está de local. Sebastián aprovechó el momento para contar una anécdota de aquella selección campeona y de paso 'jalarle las orejas' a los Sub-20, pues en medio del torneo hay factores que los pueden desestabilizar.



"El mes antes del campeonato había mucha presión, tensión y ansiedad, pero a partir de ese primer partido con Bolivia todo cambió. Ese día Hugo (Rodallega) hizo tres goles y desde allí se disfrutó. Todos los partidos tuvieron estadio lleno. Nosotros estuvimos en un hotel que estaba alejado de todo y como en ese tiempo no existían las redes sociales, no era difícil aislarse".



Y agregó: "La parte mental también es muy importante entonces ellos deben alejarse de empresarios y muchas cosas. Esperamos que lo sepan manejar para que sepan afrontar lo que queda del campeonato, se les ve que tienen condiciones. Hay que creer. La esperanza es lo último que se pierde. Acá en Colombia lo que sobra es talento y lo tenemos en la Sub-20. Ellos tienen que confiar en lo que están haciendo y cuando hay capacidad, talento y se está en casa hay que creer que le podrán dar ese título al país".



Sebastián Hernández recalcó que el tema de la presión puede pasar cuenta de cobro y animó al equipo colombiano a sacudirse ante Brasil. "No es fácil toda esa presión por todo lo que la gente espera desde el primer partido. Ya se sumó y seguramente con el transcurrir de los partidos ellos se van a ir soltando y van a ir mostrando mucho más".



Finalmente, el volante de 36 años reconoció que Colombia no la tuvo fácil de entrada por la clase de rivales que enfrentó. "Solo hemos tenido dos partidos contra equipos que se meten atrás. He escuchado que le falta profundidad al equipo pero es que estamos de locales y al empezar contra Paraguay y Perú, encontramos equipos replegados. Contra Brasil y Argentina se van a tener más espacios, esperamos que muestren más fútbol ante estos equipos que permiten jugar un poco más. Al equipo sí le costó generar opciones de gol".