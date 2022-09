Ácida crítica de mundialista: 'la Selección no puede ser una pasarela'

Faltan días apenas para conocer la primera convocatoria de la Selección Colombia al mando de Néstor Lorenzo y hay pocas pistas e importantes advertencias antes de conocer a sus elegidos.

De la experiencia de quienes hicieron parte del exitoso proceso, justamente cuando Lorenzo era asistente de José Pékerman, vienen algunas de esas recomendaciones que valdría la pena escuchar.



Carlos Sánchez, un estandarte en aquel inolvidable Mundial de Brasil 2014, lo dijo sin darle vueltas: "A nivel de selecciones es muy difícil preparar un partido porque hay muy poco tiempo. Entonces es el proceso, el conocimiento de los jugadores y mantener un plantel y una base. Brasil y Argentina mantienen una base, no cambian tanto", dijo en charla con Blu Radio.



Y ojo a los que tanto afán tienen de borrón y cuenta nueva: "Nosotros con ese afán de querer mostrar jugadores... La Selección no puede ser una pasarela para estar mostrando jugadores", advirtió.



'La Roca', que eso fue en sus mejores momentos vestido de amarillo en el medio campo, sabe de lo que habla cuando se recibe una convocatoria: "la selección tiene que ser un conjunto de jugadores que se reúnen para cumplir una tarea, una responsabilidad. Porque ya no es de oportunidades, tú ya tienes una responsabilidad. Tú tienes que responder, te vas a poner la camiseta de la selección y la tienes que defender. Estás defendiendo a más de cuarenta millones de personas, representándolas. Entonces están bien los cambios a nivel de nómina, pero no se puede cambiar tanto", dijo el hombre que hoy vive una segunda juventud en Independiente Santa Fe.