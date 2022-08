James hizo fuerte confesión sobre Selección Colombia: 'me golpea'

El jugador colombiano, James Rodríguez, habló de la Selección Colombia y su deseo de hacer parte del proyecto que liderará Néstor Lorenzo, y que se iniciará formalmente en septiembre con amistosos en Fecha FIFA, ante Guatemala y México.



El '10' de Al Rayyan no baja los brazos e intenta su salida del fútbol catarí y este miércoles aprovechó el espacio para coquetear al Valencia de España. En charla con El Chiringuito también se lamentó que la tricolor no haya clasificado al Mundial de Qatar y es un dolor que vive a diario.

"Si me quieren sí", dijo James al ser consultado sobre la posibilidad de continuar en Selección Colombia. "Yo creo que sí me quiere", continuó con una sonrisa tras escuchar el nombre de Néstor Lorenzo, con quien ya trabajo en la era José Pékerman, pensando eso sí, en un eventual llamado para integrar el nuevo proyecto. Asimismo mencionó que con la tricolor "siempre ha estado bien" y que ha tenido pocos partidos donde ha lucido mal.



"Es algo duro no estar en la Copa del Mundo. Yo me levanto acá, veo las banderas de todos los equipos y no veo la de Colombia. Eso me golpea acá en el corazón", confesó el colombiano.



De igual manera, James se refirió a la poca participación que tuvo bajo la dirección de Reinaldo Rueda, reapareciendo en el remate de la Eliminatoria, después de haber estado ausente, incluso, en la Copa América de Brasil. "No fui como a siete partidos de Eliminatorias, si hubiera estado habría hecho algo. Al final estuve en cuatro partidos y no salieron las cosas bien, no solo para mí sino para todos".