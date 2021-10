¡Y ni siquiera fue falta! Vea la criminal entrada contra Raphinha

Gran preocupación en Brasil por Raphinha. El extremo revelación no pudo terminar el partido del Ledds United frente al Wolverhampton por una dura entrada de Romain Saïss.

Al minuto 51 de partido, el brasileño intentó comandar a pura velocidad un ataque por derecha, pero lo detuvo el zaguero central marroquí con una barrida que lo dejó tendido en el suelo.



En principio parecía una acción de juego normal, tanto así que el juez central no siquiera cobró falta (mucho menos amonestó). Ahora bien, en la repetición quedó claro cómo Saïss se olvida del balón y le tuerce el tobillo izquierdo a su rival.



Lo increíble del caso es que el VAR, pudiendo analizar la jugada, no llamó en ningún momento al árbitro. Lo consideraron una acción fortuita y dejaron seguir con normalidad.



Raphinha tuvo que salir del campo saltando en un pie para recibir atención médica. Finalmente no pudo continuar, se fue en hombros de los médicos y lo reemplazó Crysencio Summerville.



Véalo todo acá: