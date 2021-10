Dos regresos estelares en Real Madrid para el Clásico: Barcelona sufre

Se avecina un derbi español muy especial para el Real Madrid. No solo se enfrenta a su rival de siempre sino además puede darle la estocada final en el torneo español. Para ello recuperará dos piezas fundamentales.

Carlo Ancelotti, técnico merengue, aseguró antes de completar el último entrenamiento con su plantilla en Valdebebas, que Dani Carvajal y Eden Hazard estarán en el clásico del Camp Nou, recuperados de sus lesiones, pero que iniciarán el encuentro frente al Barcelona como suplentes.



La única duda por despejar de Ancelotti en un equipo titular que no quiso desvelar, no pasa por el regreso al once de Carvajal ni Hazard. El técnico italiano confirmó la recuperación de ambos y su presencia en la lista de convocados, pero no los ve en condiciones físicas para ser titulares.



"El equipo está listo, vamos a recuperar a Carvajal y Hazard también, tenemos una plantilla muy buena, todos están concentrados y motivados aunque no jueguen desde el principio porque saben que pueden ser importantes entrando en el partido desde el banquillo y hacerlo bien", valoró en rueda de prensa.



"Eden está bien, entrenó con el equipo y ha salido todo bien, como Carvajal, pero es difícil meter a un jugador que sale de una lesión y ponerlo en un partido como este. Lo importante es que está disponible y puede ser útil en cualquier momento", añadió dejando clara la suplencia.



Ancelotti reconoció una mejoría de su equipo según ha ido recuperando a jugadores que estaban lesionados: "En el aspecto físico estamos mejorando mucho y hemos recuperado jugadores importantes como Kroos, Mendy y Marcelo".



"Estamos mejorando el nivel, algo más tenemos que mejorar. Me gustaría hacer presión más adelantada y lo tenemos que trabajar. El aspecto ofensivo me gusta porque lo estamos haciendo bien, con buenas combinaciones, creatividad de los jugadores y calidad".