¡Chelsea hizo historia pura! Vea acá la escandalosa goleada al Norwich

Día histórico para los ‘Blues’ en la Premier League. Todo lo que podía salir bien, salió...



El Chelsea hizo sangre este sábado y le clavó un 7-0, con un 'hat trick' de Mason Mount, a un Norwich City que está predestinado a volver al Championship (Segunda división inglesa) más pronto que tarde.



Los hombres de Daniel Farke, cuyo trabajo pende de un hilo, solo han logrado dos puntos en nueve jornadas y tan solo han marcado dos tantos, mientras que han recibido 23.

La goleada este sábado del Chelsea en Stamford Bridge no fue una sorpresa. Los 'Blues', pese a las bajas de Romelu Lukaku y Timo Werner en ataque, les pasaron por encima.



Esta ha sido la primera vez en nueve años que el Chelsea hace siete goles en Stamford Bridge, después de los ocho que le metieron al Aston Villa en diciembre de 2012.



Mason Mount, el hombre del partido, rompió una racha de 25 encuentros sin ver puerta para hacer el primero con un duro disparo desde fuera del área. Continuó la fiesta Callum Hudson-Odoi con un mano a mano ante Tim Krul tras un pase medido de Mateo Kovacic y antes del descanso Reece James hizo el tercero con una picadita frente a Krul tras un magistral pase de Mount.



Farke estaba hundido en el banquillo y la afición del Norwich sabía que venía una segunda parte dura, con el equipo roto. Y las cosas solo fueron a peor.



Ben Chilwell puso el cuarto con un disparo raso y Max Aarons se metió el quinto en su propia portería al intentar despejar un centro de Hudson-Odoi.



Para más desgracia del Norwich, Ben Gibson fue expulsado por doble amarilla a 25 minutos del final y cuando les pitaron un penalti en contra y Krul se lo paró a Mount, el árbitro mandó repetirlo porque el holandés se había adelantado. A la segunda, Mount ya no erró. Tampoco lo hizo en el séptimo, cuando definió a puerta vacía una gran jugada de Loftus-Cheek.



Y eso que, de no haber sido por las intervenciones de Krul, que salvó cuatro goles cantados, la derrota podría haber sido mucho más dramática para los 'Canaries'. El Chelsea aumenta su ventaja en el liderato de la Premier, con 22 puntos, cuatro más que el Liverpool, mientras que el Norwich es colista con dos unidades.