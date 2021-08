Una pelea que sí gana James en Everton: ¡lo prefieren a otro estelar!

Son días álgidos en el mercado y en la Premier League no paran de recibir videos de candidatos: Todos quieren jugar en la mejo liga del mundo.

Y en Everton, aunque muchos no le vean mucho atractivo por la imposibilidad de ofrecer torneos europeos, no han parado de llegar solicitudes. La última tiene que ver directamente con un jugador con el perfil de James Rodríguez... con sus mismas ausencias, su salario alto y hasta su perfil zurdo: Phillipe Coutinho.



Se informa desde Inglaterra que mientras FC Barcelona aún se tambalea por la salida de Lionel Messi y confirma pérdidas de 437 millones de euros en la última temporada, la salida de jugadores sigue siendo una prioridad, especialmente los que ya no parece que se adaptarán y cuestan una fortuna.



Coutinho, de 29 años, apela a las propias palabras de Rafa Benítez sobre su necesidad de fortalecer el medio campo, a su experiencia jugando la Premier y viviendo en Liverpool y a que fue el DT español quien lo hizo debutar en el Inter de Milán, cuando era solo un adolescente. Ese primer voto de confianza le haría pensar al brasileño que podría ser el equivalente de James para Ancelotti...



Pero, al parecer, no es un jugador que persiga el Everton, pues los perfiles son más de jugadores muy jóvenes, muy confiables en lo físico y, especialmente, no tan costosos como el propio colombiano, quien comparativamente con Coutinho ofrece las mismas calidades y su salario es incluso menor que el del olvidad del FC Barcelona.



La prensa británica no cree que se haga un movimiento por Coutinho, curiosamente porque ya han visto a James hacer antes el curso del brasileño : salir de un club grande por falta de oportunidad, intentar sin éxito quedarse en Bayern Múnich, volver y caer presa de lesiones y salir a la Premier League sin que el físico aguante la alta exigencia. Es casi la mismo historia del número 19 de Everton, así que no valdría la pena el riesgo: por un perfil igual mejor se quedan con el que tiene contrato vigente.