¿Cambio de club? James pone en duda su continuidad en Everton

A pesar de disputar la pretemporada con Everton, el futuro de James Rodríguez en el elenco de Merseyside es incierto. Versiones periodísticas en Europa aseguraron hace unos días que Rafa Benítez, DT del equipo, no contará con el colombiano para la campaña 21/22, por lo que salir de Inglaterra es una gran posibilidad.

En una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch, el cucuteño se refirió a su futuro y dejo claro que aún no sabe cuál va a ser su destino, pues aseguró que en el momento sigue siendo parte de Everton, pero, también explicó que en las próximas horas o semanas pueden cambiar las cosas.



"Con el futuro mío estoy viendo qué pasa, el fútbol cambia mucho cada día, no les puedo asegurar nada. Puede cambiar mucho en horas... El sábado vamos a jugar contra el Manchester un amistoso, pero no sé, estoy ahí, vamos a ver", dijo.



Asimismo, James resaltó que es importante estar bien físicamente para afrontar la temporada que viene, independientemente del club, y es que claro, en la campaña pasada, el creativo colombiano estuvo un largo tiempo de baja debido a las constantes lesiones, lo cual impidió que participara con la Selección Colombia en las Eliminatorias y en la Copa América.



"Me veo bien, siempre es una ilusión comenzar una temporada, lo más importante es estar sano. Si estoy sano las cosas van a ir bien, poder jugar es lo que quiero y esperar para donde vamos o si me quedo acá, no sé, es una duda que tengo ahora. No les puedo contar claramente lo que voy a hacer. Estoy haciendo lo que más me gusta, entrenándome para mí, para lo que viene, independientemente de si es aquí o en otro sitio, hay que trabajar serio", finalizó.



Hay que recordar que Rodríguez Rubio ha sido protagonista del mercado de verano en Europa, desde Italia, Francia y España surgen rumores que lo sitúan en un nuevo club; sin embargo, hasta el momento, el futuro del cafetero no se conoce. Por ahora, seguirá entrenándose con el Everton, de Inglaterra.