La reacción de James ante el adiós de Messi: se acordó de Ancelotti

El adiós de Lionel Messi a Barcelona sorprendió a gran parte del mundo, sobre todo a los colegas del argentino, quienes, al igual que muchos aficionados, esperaban que 'la pulga' anunciara su retiro del fútbol profesional en el club de sus amores.

Uno de los que reaccionó al anunció del cuadro culé fue James Rodríguez, futbolista colombiano que ha enfrentado en diferentes ocasiones al rosarino y, que, a través de la plataforma Twitch, comentó la salida del '10' de la institución blaugrana.



"Todo tiene su final, en el Real Madrid se fue Ramos que era impensado y ahora se va Messi de Barcelona. El fútbol está cambiando, los hinchas del Barca deben estar tristes, no nos imaginábamos ver a Messi con otra camiseta, pero bueno… Si va al PSG, que jueguen solos en Champions que ya la ganan (entre risas)", dijo.



Y añadió: "El fútbol cambió mucho, quizás es una buena etapa para irse para otro club, sería un reto lindo. La Premier para él sería buena, pero no sé si viene para acá, el City sería el único que lo puede pagar".



Asimismo, el volante cucuteño dejó claro que será muy difícil que el cuadro culé encuentre un reemplazo para Messi e hizo énfasis en que el fútbol da muchas vueltas, teniendo en cuenta que el 'Kun' Agüero llegó a Barcelona para juntarse con su gran amigo... Recordó la salida de Ancelotti de Everton.



"Messi tenía 30 goles y 30 pases por año, como mínimo. (Barcelona) Ahora toca que lleven jugadores que hagan todo lo que hace Messi, el problema es encontrarlos. El ‘Kun’ se fue al Barca y se va Messi que es el 'parcero', eso son las cosas que tiene el fútbol. A mí también me pasó, yo viene acá (Everton) porque estaba Carlo, pero se fue, eso es parte del fútbol, es un cambio constante y hay que aceptarlo siempre", finalizó.