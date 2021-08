¡Bombazo histórico! La historia de Barcelona y Messi llegó a su fin

Este jueves se concretó uno de los mayores bombazos en la historia del fútbol. FC Barcelona anunció en horas de la tarde que Lionel Messi, su más grande ídolo, deja la institución por “obstáculos económicos y estructurales”.

A través de un escueto comunicado en su página oficial, el conjunto blaugrana informó a la opinión pública que a pesar de la intención de ambas partes por renovar el vínculo contractual, la normativa de la liga española impidió el acuerdo.



Justo este anuncio se dio minutos después de que la prensa local filtrara las varias razones por las que hubo un cambio de cielo a tierra en la operación Messi. Y es que hasta hace unos días, la firma del argentino estaba más que asegurada.

​

​A continuación el breve anuncio del Barcelona:



A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).



Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club.



El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional.



Así, sin más que tres párrafos, el cuadro culé despide a su leyenda máxima...

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

Pasaron varios minutos para que el Barcelona publicara en sus redes sociales un video en homenaje del 10. Parece que nadie se esperaba la salida definitiva del astro argentino.



En siete minutos mostraron los inicios, las gestas inolvidables, golazos, títulos de todo tipo y gestos de Messi a lo largo de 16 años en primera división española.