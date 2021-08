Inadmisibles amenazas de ‘hinchas’ contra la familia de Fernando Uribe

No paran las malas noticias en el fútbol colombiano por cuenta de los inadaptados que se hacen pasar por hinchas. Fernando Uribe denunció en redes sociales las amenazas que sufre con su familia por el pleito entre Atlético Nacional y Cortuluá.



Recordemos que por este lío legal entre ambos clubes, el conjunto verdolaga no ha podido hacer uso de Dorlan Pabón, Felipe Aguilar, Yeison Guzmán y demás refuerzos.

A pesar de haber recibido la gran noticia de su convocatoria al morfociclo de Selección Colombia, la alegría para Uribe fue efímera. Este jueves, a través de redes sociales, denunció amenazas contra sus hijas.



En una historia de Instagram, el delantero pereirano puso en evidencia el mensaje que recibió de un mal llamado “hincha” de Nacional. Este le dice al jugador que “cuánto recibirá” por el dinero que Cortuluá le pide a Nacional, lo califica de “ladrón” y no contento con eso se metió con sus dos hijas.

​

​El atacante de 33 años da a entender que no es el primer mensaje que recibe en contra suya “porque hemos normalizado insultar y tirar odio en redes sociales”, pero el hecho de meterse con su familia es algo más allá.



“No me importa que se metan conmigo porque hace parte de lo que en Colombia hemos ‘normalizado’ insultar y tirar odio en redes sociales... Pero a mis hijas no las toca nadie, se tienen que lavar la boca cuando las mencionen ratas como el de este mensaje. Una amenaza?? @fiscaliacol”, escribió y copió en el mensaje a la cuenta oficial de la Fiscalía.



La imagen se viralizó rápidamente en las demás redes sociales, personas del fútbol mostraron su solidaridad con Uribe y el agresor tuvo que salir a dar disculpas públicas.