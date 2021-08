¿Quiere alguien pensar en Messi? Dicen que está 'abatido' por el adiós

El cambio de planes los afectó a todos, pero a nadie como al propio Lionel Messi. Según se dice desde España, llegó de sus vacaciones para estampar su firma en la renovación y, de repente, se quedó sin nada.



"Leo Messi, no se esperaba tampoco que las negociaciones no llegaran a buen puerto. El delantero está en estos momentos abatido al saber que no volverá a defender nunca más la camiseta del FC Barcelona", publicó el diario Sport.



El medio asegura que el futbolista está "apesadumbrado", a pesar de que la decisión de no renovar, según el club, fue de común acuerdo.



Por ahora no ha certezas sobre su futuro, pero tiene mucho mercado y es momento, si no lo fue antes, de empezar a escuchar ofertas.