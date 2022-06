Mohammed Salah bromeó por su estado físico: sueña con recuperarse

Un cierre de temporada gris para Mohammed Salah que se encontró con grandes calvarios dentro de su mismo equipo por su compañero, Sadio Mané y con un Real Madrid que se volvió a quedar con el título de la Liga de Campeones, cuando el egipcio saboreaba una revancha que esperaba que fuera dulce, pero fue todo lo contrario.

Es más que claro que Mohammed Salah, que se quedó sin Mundial tendrá aún más tiempo para prepararse de cara a la siguiente temporada con el Liverpool. La tristeza en un 2022 que lo dejó sin cita orbital en manos de Senegal en el repechaje mundialista, y sin la Uefa Champions League contra un equipo que ya se la quitó de las manos en el 2018, y que el egipcio querrá borrar ese recuerdo por una dura infracción prematura que lo sacó del encuentro en Kiev. Salah busca correrle a esos golpes y trabaja incesantemente con el objetivo de recuperarse físicamente.

En conversaciones con el medio France Football, relató cómo es su día a día en su casa para correrle a ese peligro de reincidir en una lesión. De manera jocosa, dijo que su casa parece un hospital por todos los utensilios que tiene para trabajar su físico, ‘estoy en constante búsqueda de nuevas máquinas para mejorar mi condición física’.

Solo tiene algo en mente y es recuperarse de esos golpes que ha sufrido a lo largo de la temporada, pues estuvo en duda para la Liga de Campeones que finalmente pudo disputar y ser el hombre clave en el Liverpool. En el diálogo mantuvo, ‘es cierto que me gusta decir que mi casa parece un hospital… además, eso no le hace gracia a mi mujer. Dos habitaciones de nuestra casa están dedicadas a varias máquinas de fitness y musculación. En casa también puedo hacer crioterapia, hay una cámara hiperbárica’.

Aunque no desconoce que tiene máquinas por montones, y que su casa parece un hospital, Mohammed Salah no descansa y desea contar con novedosos aparatos, ‘experimento con las máquinas, busco lo que me puede aportar cada una. Los uso al menos tres o cuatro veces por semana. Escucho mi cuerpo’.

También hubo tiempo para que Mohammed Salah felicitara a Thibaut Courtois por esa actuación magnífica en la Liga de Campeones, ‘merecimos ganar, tuvimos más ocasiones. Yo tuve dos o tres bastante claras, pero Courtois hizo paradas increíbles. Es su trabajo, para eso lo fichó el Madrid. Fue su noche’. Habló sobre Karim Benzema, ‘entiendo a Benzema, sabe que influye en todos los aspectos del juego del Madrid. Como otros, quiero ser reconocido como el mejor jugador del mundo’.

En esa misma línea sobre ser reconocido como el mejor jugador del mundo, mantuvo, ‘para el de este año, la derrota contra el Madrid es una desventaja, aunque hice un buen partido en la final. Eso nos quita todo lo que he conseguido en los últimos meses, hay que esperar la votación del jurado. Si no soy el Balón de Oro en 2022, haré todo lo posible para ser el próximo’. Su anhelo es igualar a George Weah como únicos africanos en obtener ese premio.