La venganza le salió mal a Mohammed Salah: continuos dardos al egipcio

Hace unas semanas, antes de que se definiera la final, Mohammed Salah concedió entrevistas tras la clasificación ante el Villarreal. Mantuvo que, ‘prefiero al Real Madrid. Perdimos en la final contra ellos, así que quiero jugar y ganarles’. Ya cuando se definió que el conjunto madrileño sería su rival, sentenció, ‘¿es una misión de venganza? Sí. Perdimos en la final de la Champions de 2018 y fue un día triste para todos nosotros. Es hora de venganza’.

Las ganas de revancha han de esperar, pues el Real Madrid, con poca llegada al arco rival ofreció un gran partido táctico y de mucho esfuerzo defensivo para los madrileños para desactivas los embates del Liverpool. Además, contó con un Thibaut Courtois inspirado que atajó de todo para quedarse con el triunfo gracias a Vinicius Jr.

Tras la final, Thierry Henry analizó el partido en CBS. Antes que nada, habló sobre Karim Benzema y tiró un dardo para France Football, ‘sólo quería decir algo para France Football o quien esté votando. Cierren las votaciones, el Balón de Oro lo ha ganado Benzema. ¡Adiós!’.

Sin embargo, a quien sí le dio muy duro con sus palabras fue a Mohammed Salah quien habló antes de tiempo. De manera prematura, retó al Real Madrid y mencionó que era una venganza, ‘siempre lo digo. No hables nunca antes de una final. Gana al Real Madrid y luego hablas y dices: ‘ha sido una venganza’ y todo eso. Cuando hablas antes de una final, hay que ganarla’, sentenció.

Asimismo, habló sobre la importancia que recae en el arco defendido por Thibaut Courtois, ‘lo he dicho muchas veces. Esto va de meter el balón en la red. El Madrid tuvo una y la metió. El Liverpool tuvo muchas, pero se enfrentaban a Courtois. Recuerden lo que les dije en la semifinal. La gente no le da a Courtois el crédito que merece. Es uno de los mejores del mundo y mejor que Ederson. Lo ha demostrado esta noche’. El belga fue sensacional para atajar nueve balones, y fue el enemigo de Mohammed Salah que no lo pudo vulnerar.