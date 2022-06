Compañero inesperado que proponen para Díaz si se va Mané: ¿es ideal?

Liverpool está de vacaciones pero lejos, muy lejos de estar desconectado de la actualidad, de los movimientos del mercado, de la competencia.

Mientras la plantilla piensa en descanso después de una temporada extenuante, en las oficinas se barajan opciones si es que, como se teme, Sadio mané decide no renovar su contrato y se hace necesario transferirlo ahora, que todavía puede dejar algo de dinero en las arcas.



Esa realidad a estas alturas es ineludible y no hay tantos talentos para reemplazar semejante calidad. Pero los candidatos no faltan y el último, bastante inesperado, lo proponen desde Italia.



Para Christian Vieri, hoy en su faceta de comentarista, el candidato es compañero de David Ospina en Napoli: “Si yo fuera Liverpool, iría y tomaría a Osimhen de Napoli”, afirmó en su canal de Twitch Bobo TV.



Su teoría se basa en que, tras la llegada de Luis Díaz, Mané tuvo que dejar la banda izquierda y pasar definitivamente al frente de ataque, en un rol más de falso 9. Para Vieri lo ideal es apostar por un centrodelantero natural.



“Todo el mundo corre en la escuadra de Klopp, van a mil por hora. Él sería perfecto”, añadió Vieri. ¿Perfecto? Difícil que en un tridente tan aceitado alguno que no sean Salah, mané y Díaz sea tan ideal. Habría que calcular si un referente de área les daría a los extremos más opciones o por el contrario se las restaría al obligar a pasar el juego por su sector. Lo cierto es que Vieri propone y Liverpool dispone. Claramente, una baja como la de Mané obligaría a hacer esfuerzos enormes.