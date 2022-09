Jürgen Klopp y nuevo dardo por salida de Sadio Mané: ¿No lo quería?

Para nadie es un secreto que el rendimiento que está teniendo el Liverpool, en especial en la Premier League no ha estado de acuerdo con los últimos años del club. Un equipo que se caracteriza por apretar la liga inglesa en busca de títulos, y, además, es impensado que, con tremenda nómina, muy completa que es pueda tener deslices tan claros en este arranque del rentado nacional.

Una de las bajas más sensibles sin duda alguna para Jürgen Klopp y el Liverpool fue la partida de Sadio Mané, un ídolo ‘Red’ que cambió de aires para probarse en el Bayern de Múnich, aunque en Alemania tampoco ha tenido el arranque deseado personal ni colectivamente con los bávaros. El estratega alemán ha sido foco de críticas durante este mal inicio de la Premier League, pues está lejos de los puestos de arriba que lidera el Arsenal.



Luis Fernando Díaz Marulanda es el jugador llamado a suplir a Sadio Mané, quien abandonó las filas del club. En el comienzo de la temporada, el colombiano se ganó una que otra crítica porque se decía que no era el nombre indicado para tomar la banda izquierda del Liverpool. Pero, poco a poco, empezó a cambiar críticas por elogios.



Mientras tanto, quien sí no ha podido cambiar los malos comentarios por buenos ha sido Jürgen Klopp que sigue en el radar de detractores, en especial, por esa salida de Sadio Mané. Salif Diao, quien jugó con el Liverpool en 2002 hasta 2005 habló sobre su compatriota. Los senegaleses se juntaron para criticar al entrenador, “pienso que desde hace un par de años él (Sadio Mané) llegó a la conclusión de que no recibía el cariño que él necesitaba. Aquí, en Anfield. No me refiero a los aficionados, creo que fue más con el entrenador”, comentó Diao al medio Anfield Watch.



Sumado a lo anterior, también manifestó, “las cosas no iban como deberían con Sadio y ese es el motivo por el que decidió buscar un nuevo reto. Creo que, como jugador top, cada vez que estás cuatro o cinco años en un club, puede ser bueno buscar un nuevo reto”. Aunque Salif Diao dijo que de pronto Jürgen Klopp no lo quería en estos últimos años, no ha habido ninguna queja entre la relación del alemán y el senegalés.