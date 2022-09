¿Díaz? Barcelona y Liverpool planean trueque de delanteros para enero

La llegada de Luis Díaz a Liverpool ha sido tan importante, que Jurgen Kloop tuvo que decidir dejar ir al senegalés Sadio Mané para Bayern Múnich y ahora, con una plantilla cargada de ataque con el ‘Guajiro’, Salah, Darwin Núñez y Firmino, por lo que el entrenador alemán está decidido a salir de uno para que tenga más competencia.



Por ello, el club que apareció sobre la mesa fue el Barcelona, quien prepara la salida del neerlandés, Memphis Depay, pues no logró irse en el mercado de verano y desde ya, el club catalán espera concretar su marcha hacia otro equipo y esa opción sería Liverpool que dejaría ir a Roberto Firmino.



Por ello, la solución que tomaría Barcelona para la marcha de Depay, sería un intercambio de delanteros con Liverpool, donde los reds están dispuestos a dejar salir al brasileño Roberto Firmino para que vaya al club catalán y recibir al neerlandés.



Este trueque no tendría pérdidas para ninguno, pues Firmino ya no es titular indiscutible y no ha tenido mucha continuidad en el equipo de Kloop, por lo que su salida a Barcelona sería viable, mientras que Depay arribaría a Anfield para ser suplente y servir de revulsivo. Además, ambos jugadores están cerca de terminar contrato que va hasta junio de 2023.