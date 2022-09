Señalan a Liverpool, de Díaz, de vergonzoso: '¿es el fin de un ciclo?'

Liverpool no tiene el arranque esperado en esta temporada y estos días sin competencia, por el fallecimiento de la Reina Isabel, seguro sirvieron para hacer autocrítica y entender la razón de los serios problemas que ha mostrado el equipo casi en todas sus líneas.

Las críticas han caído de todos lados y los históricos, como Jamie Carragher, no ocultan su preocupación ante el séptimo lugar de la Premier League y la goleada 4-1 contra Napoli en el estreno en Champions League.



“El problema no es ese partido (vs Napoli). Olvídate de este juego”, dijo el mencionado analista. “Para mí, la gran preocupación es: ¿esto va a continuar a lo largo de la temporada? ¿Es el fin de un ciclo? ¿Se ha equivocado el Liverpool en los fichajes del verano? Porque este equipo parece estar muy lejos de ello”.



Las cifras en efecto no son buenas y apuntan como causa no solo la salida de Sadio Mané (a Bayern Munich) sino las lesiones de piezas clave como Thiago y la lenta adaptación de Darwin Núñez, que costó 75 millones de euros (podrían ser 100 con bonificaciones) y ya fue expulsado y sancionado una vez, dejando a su escuadra en serios líos.



“Vergonzoso, realmente lo es”, dijo Carragher sin dudar. Sus dudas, como las de todos, pasan por los problemas defensivos que ya no pueden ocultar Van Dijk o Alisson Becker, dos de los mejores del mundo: “lo he dicho antes, defienden como niños y este es el gran problema ahora mismo”.



La mística, el sacrificio, el demoledor despliegue físico ya no están, según el crítico: “esa energía no existe ahora, así que los cuatro de atrás tienen que adaptarse y tienen que retroceder tres o cuatro metros. Eso es todo lo que estamos hablando. Pero si siguen jugando así van a tener un gran problema en términos de la Premier League y la clasificación para la siguiente ronda de la Champions League”.



Las dudas pasan además por un circuito de ataque que, si bien sigue generando gran cantidad de opciones, ha perdido puntería. Por suerte, ha sido el colombiano Luis Díaz el más rescatable, en medio de una mala racha de Mohamed Salah, la gran estrella.



¿Se irá Klopp?



Los problemas son tan serios que ya no son pocos los que apuntan directo al tan elogiado Jürgen Klopp, responsable de las contrataciones y de encontrar soluciones a las muchas ausencias por lesión.



¿Lo pagará con su cargo?: “En realidad, no, pero ¿quién sabe? Hay diferentes tipos de propietarios. Nuestros propietarios son bastante tranquilos y esperan a que yo resuelva la situación y no esperan que alguien más lo haga. Así es como siempre lo vieron y el día que cambien de opinión me lo dirán”, explicó recientemente el propio DT.



Y vale decir que es cierto, que no es Liverpool la clase de club que pierde pronto la cabeza y que con todo lo que ha logrado, el entrenador merece paciencia. Él sabe que la situación es muy compleja y lo reconoce públicamente: “con Alisson en la portería, hay que estar muy mal para que pase eso. Parece que tenemos que reinventarnos. Faltan muchas cosas... No es que tengamos que inventar un nuevo tipo de fútbol, tenemos que mejorar. Necesito tiempo para decir las cosas correctas porque en este momento no está todo claro al 100 por ciento".