Luis Díaz lidera agenda en Champions: conozca partidos imperdibles

Entre martes 13 y miércoles 14 de septiembre de disputará la segunda fecha de la UEFA Champions League 2022/23, en la que varios colombianos, entre ellos Luis Díaz, Juan Cuadrado y Rafael Santos Borré, tendrán acción.



FUTBOLRED lo programa con los partidos a los que se les debe seguir la pista, teniendo en cuenta la próxima convocatoria de Néstor Lorenzo para la doble jornada amistosa de finales de septiembre. Varios de estos jugadores entran en los planes del seleccionador pensando en Guatemala y México.



La agenda de la semana no solo incluye partidos en los torneos europeos, sino que también interesantes partidos en Copa de Rusia, MLS y Liga MX, por mencionar algunas otras competencias.

Martes, 13 de septiembre



11:45 am | Sporting Lisboa vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Champions League



11:45 am | Viktoria Plzen (Jhon Edison Mosquera) vs Inter

Champions League



1:45 pm | Blackburn vs Watford (Yaser Asprilla)

EFL Championship



2:00 pm | Liverpool (Luis Díaz) vs Ajax

Champions League



2:00 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Brujas (Éder A. Balanta)

Champions League



2:00 pm | Marsella (Luis Suárez) vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Champions League



6:30 pm | Montreal vs Chicago Fire (Carlos Terán, Jhon J. Durán)

MLS



7:00 pm | Minnesota (Ménder García) vs LA FC (C. Arango, E. Segura, J. Murillo)

MLS



7:30 pm | Dynamo (Carlos D. Quintero) vs New England

MLS



9:05 pm | Guadalajara vs Tigres (Luis Quiñones)

Liga MX





Miércoles, 14 de septiembre



7:00 am | Lokomotiv Moscú vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Copa de Rusia



9:30 am | CSKA Moscú (Jorge Carrascal) vs Ural

Copa de Rusia



9:30 am | Krylia vs Zenit (Wilmar Barrios, Mateo Cassiera)

Copa de Rusia



12:15 pm | Qatar SC vs Al Rayyan (James Rodríguez)

Liga de Qatar



2:00 pm | Rangers (Alfredo Morelos) vs Napoli

Champions League



2:00 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Benfica

Champions League



9:05 pm | América (Roger Martínez) vs Santos (Harold Preciado)

Liga MX



9:05 pm | Juárez vs Pachuca (Óscar Murillo)

Liga MX





Jueves, 15 de septiembre



10:40 am | Al-Batin vs Al-Nassr (David Ospina)

Liga de Arabia Saudita



2:00 pm | Beer Sheva vs Villarreal (Johan Mojica)

Conference League



7:00 pm | Cruz Azul vs León (Jaine Barreiro, William Tesillo, Yairo Moreno)

Liga MX