La Premier puede seguir en vilo: ¿De qué depende la próxima fecha?

El fútbol se conmocionó por el fallecimiento de la Reina Isabel II. Una bomba que nadie esperaba más que todo por la salud de Isabel, que se veía más que perfecta, pero el jueves 8 de septiembre dio la sorpresa cuando se conoció la fatídica noticia en medio de una jornada de la Uefa Europa League que paralizó a los clubes ingleses mientras el Manchester United tenía un partido en Old Trafford contra la Real Sociedad.

Después de la jornada de la Uefa Europa League, en la que el Manchester United no pudo honrar a la Reina Isabel II como se esperaba, se dio a conocer la noticia de que la Premier League en su séptima fecha no iba a tener actividad. Sin duda alguna, una información que dejó a los amantes del rentado más competitivo del mundo sin plan el fin de semana, pero una decisión más que sensata tras el fallecimiento de Isabel II.



A todo el mundo no le gustó la noticia, pues algunos seguidores ingleses no estuvieron de acuerdo con la cancelación de la fecha. Sin embargo, se podrían afectar aún más por el funeral de la Reina Isabel II que se celebrará el próximo lunes 19 de septiembre, por lo cual, obligaría a agentes de policía a reubicarse con poca antelación, y se esperaría que la capital inglesa no tenga actividad, todo esto, de acuerdo con The Athletic.



Parece ser apenas una idea que se maneja, pues se hablará primero con los clubes londinenses que jugarán en condición de local, y seguramente no estarán de acuerdo con salir de sus recintos deportivos. Los partidos afectados serían Tottenham vs Leicester City, Brentford vs Arsenal y un partidazo, Chelsea vs Liverpool.