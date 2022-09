¿Puede haber caso Tuchel con Klopp? Jürgen analizó el panorama

La actual temporada en la Premier League no inició de la mejor manera para el Chelsea ni para el Liverpool. Tanto así que ponen a dudar a los directivos con la continuidad de Thomas Tuchel, quien ya fue despedido, y un Jürgen Klopp que se mantiene tranquilo pese a los malos resultados que ha cosechado con los ‘Reds’ en Inglaterra y en el comienzo de la Champions League ante el Napoli.

Los problemas del Chelsea vienen antes de culminar la temporada pasada con la salida de Román Abramóvich de la presidencia, y la llegada de Todd Boehly. El norteamericano empezó a revolucionar a los ‘Blues’ con decisiones poco populares. Los londinenses son sextos en la Premier League con diez unidades producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. A su vez, cayeron contra el Dinamo de Zagreb por la mínima diferencia en Croacia en el comienzo de la Champions League.



Todd Boehly no aguantó los siete partidos de Thomas Tuchel y no se lo pensó dos veces para cerrar el ciclo del alemán. Le salió un poco costoso despedir a Tuchel con el anhelo de contratar a Graham Potter, estratega del Brighton al que tuvieron que pagar una cláusula mayor a los 20 millones de euros. Para muchos, fue una decisión prematura del empresario estadounidense en su llegada al Chelsea.



Liverpool es otro que por los malos resultados podría sufrir una salida de Jürgen Klopp, aunque el estratega se ve tranquilo con el ambiente. Los ‘Reds’ han sumado nueve puntos en seis partidos disputados en la Premier League, producto de dos victorias, tres empates y una derrota. Así como el Chelsea, la historia en la Champions League no inició de la mejor manera. Un estrepitoso 4-1 contra el Napoli que dejó más señalados que rescatados en los 90 minutos.



En rueda de prensa, Jürgen Klopp explotó, y pidió perdón a la afición por la mala cara demostrada en la Liga de Campeones en Italia. Está cumpliendo su séptima temporada con el Liverpool, pero los directivos parecen estar contentos con Klopp pese a estos resultados. Al alemán le preguntaron por su compatriota y colega, Thomas Tuchel, y respondió tajantemente y enviando un dardo al Chelsea por esa decisión.



Pese al 4-1 sufrido en Nápoles, Jürgen Klopp no ve el panorama gris con su continuidad en el banquillo del Liverpool. No ve un caso similar la de Thomas Tuchel, y lanzó una crítica por la salida de su colega, “en realidad no, pero ¿Quién sabe?”, dijo inicialmente sobre su continuidad. Sobre el Chelsea mantuvo, “la diferencia es, obviamente, que hay diferentes tipos de propietarios. Nuestros dueños son bastante tranquilos y esperan que yo resuelva la situación y no que alguien más debería hacerlo. Así es como siempre lo vieron, el día que cambien de opinión, tal vez me lo digan”.