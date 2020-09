¿Tan poca fe le tienen a James? Desde Inglaterra no confían en Everton

La temporada 2019-20 de la Premier League está próxima a comenzar, los equipos alistan sus nuevos refuerzos y los futbolistas se ponen a punto para estar de la mejor manera.

En dicho sentido, las expectativas son variadas respecto al Everton de James Rodríguez. Mientras los aficionados confían plenamente en el proyecto de Carlo Ancelotti, la prensa no considera que pueda ocurrir gran cosa con los ‘Toffees’.

Así las cosas, el periodista inglés Sam Tighe de la página deportiva ‘Bleacher Report’ (BR) realizó una predicción sobre cómo finalizará el campeonato que viene y los de Merseyside no quedaron bien ubicados.

Tighe apuesta por Manchester City como futuro campeón de la Premier, mientras que el podio lo completarían Liverpool y Chelsea. Manchester United junto al Arsenal completan la zona de cupos europeos y tanto Wolverhampton como Tottenham aparecen como animadores.

¿Dónde esta Everton? Más abajo, exactamente en la décima casilla. Sitio donde también lo ubicó la revista ‘Four Four Two’. Las razones del periodista inglés son claras: “La brecha entre el lugar en el que están y el que desean, es enorme. Más grande, quizás, de lo que creen”.



Y sigue: “Fichar a Allan, Abdoulaye Doucoure y James Rodríguez representa un negocio trascendente, pero hay mucho por implementar antes de que despeguen”. Básicamente Tighe explica que mientras Ancelotti acomoda sus nuevas piezas, que seguramente serán titulares, el proceso de transición podría no dejar buenos resultados. La paciencia de directivos y aficionados será vital.

Así pues, desde Inglaterra consideran que esta temporada del Everton no será lo que tanto hinchas como gran parte de los colombianos esperan: luchar por el título. Aún no. Por ahora, el DT deberá ajustar sus piezas, encontrar el nuevo XI a partir de sus nuevos jugadores y en la medida de lo posible conseguir un cupo a torneos europeos.