Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Este será un fin de semana sin fútbol colombiano por las elecciones del país, pero lo que no faltará es el fútbol internacional. España, Inglaterra, Italia y otros países tendrán algunos juegos para ver desde muy temprano.

El único duelo de la Liga será este viernes con el cierre de la fecha 19 entre Cúcuta y América, pero hay otros equipos que buscarán dar un buen espectáculo en el resto del mundo.

Viernes 25 de octubre

(3:10 p.m.) Independiente vs. Lanús (Copa Argentina): definen el clasificado a la semifinal de la Copa Argentina, en la que espera Central Córdoba.



(7:30 p.m.) Cúcuta vs. América (Liga colombiana): es el juego que cerrara la fecha 19 y que podría hacer grandes cambios en la tabla de posiciones.

Sábado 26 de octubre

(8:30 a.m.) Schalke vs. Borussia Dortmund (Bundesliga): en Alemania todos están muy cerca y en esta oportunidad se enfrenta el séptimo (Schalke) que tiene 14 puntos con el cuarto (Dortmund), que tiene 15 unidades. El líder es Mönchengladbach con 16.



(2:00 p.m.) Atlético de Madrid vs. Athletic (Liga de España): aunque han tenido un irregular inicio de temporada, son dos equipos que siempre tienen la aspiración de ser protagonistas.



(3:00 p.m.) Corinthians vs. Santos (Liga de Brasil): son dos equipos representantes de Brasil y aunque parece difícil pelear por el título, Santos sigue en la búsqueda de clasificación a Libertadores y Corinthians a la fase previa de este mismo torneo.

Domingo 27 de octubre

(8:00 a.m.) Granada vs. Real Betis (Liga de España): Granada puede ser líder del fútbol español aprovechando el descanso de Barcelona y Real Madrid, que aplazaron su juego por las protestas.



(10:45 a.m.) Ajax vs. Feyenoord (Liga de Holanda): es uno de esos partidos que siempre muestra a las jóvenes estrellas de Holanda. Ambos clubes tiene grandes armas ofensivas y podría jugar el colombiano Luis Sinisterra.



(11:00 a.m.) Besiktas vs. Galatasaray (Liga de Turquía): no es el clásico del fútbol turco, pero sí uno de los encuentros con dos equipos importantes de ese país.



(11:30 a.m.) Tottenham vs. Liverpool (Premier League): es el juego más atractivo de esta fecha en la Premier League, aunque la diferencia futbolística de estos dos clubes en la temporada dista mucho de lo mostrado en Champions.



(12:00 p.m.) Roma vs. Milan (Serie A): son dos clubes de historia en Italia y aunque los rossoneri no tienen su mejor temporada, deberán empezar a demostrar algo más para no tener otra temporada perdida.



(3:00 p.m.) PSG vs. Marsella (Liga de Francia): Los de París son los líderes de la Liga de Francia y de allí no bajarán, sin embargo deberán enfrentar a otro de los históricos de su país.