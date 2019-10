¡Confirmado! Lista la sede para el nuevo Mundial de Clubes de la Fifa

China organizará la primera edición del nuevo Mundial de Clubes ampliado a 24 equipos en 2021, anunció el jueves el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras una reunión del consejo del organismo mundial del fútbol en Shanghái.



Infantino dijo que la competencia se llevaría a cabo en junio-julio de ese año y que el formato, la asignación de cupos y los criterios para seleccionar los equipos se decidirán en las próximas semanas.



El dirigente no dio un detalle exacto de los cupos, pero dijo que habría ocho equipos de Europa. También se espera que la competencia cuente con cinco o seis equipos de Sudamérica, uno de Oceanía, uno de la nación anfitriona China y tres de las otras confederaciones continentales.



Infantino anunció también que los anfitriones del Mundial 2030 serán elegidos en 2024, aunque aclaró que el consejo no discutió la posibilidad de permitir que los países asiáticos se postulen, algo que requeriría un cambio en las reglas de FIFA sobre la rotación de las sedes de la competencia. "Es una decisión histórica para el fútbol", dijo Infantino sobre la elección de China para el nuevo campeonato y agregó que no había otros candidatos.



"El nuevo (torneo) será una competencia que cualquier persona que ama el fútbol espera con ansias. Es la primera Copa Mundial (de Clubes) real y verdadera en la que competirán los mejores clubes", agregó.

Infantino dijo que el nuevo torneo tendrá un "gran impacto" financiero. "Nos permitirá generar ingresos importantes, pero quiero subrayar esto, muy, muy claramente (...) FIFA no obtendrá nada de esto porque lo reinvertiremos en el fútbol", dijo.



El torneo ha enfrentado una fuerte oposición de los clubes europeos que dicen que no hay espacio en el calendario internacional actual. El Mundial de Clubes actualmente consta de siete equipos y se celebra cada diciembre. Qatar organizará las dos últimas ediciones, incluida la de este año.



Infantino dijo que el proceso de candidaturas para organizar el Mundial 2030 se lanzaría en 2022 y el voto decisivo en el Congreso de la FIFA tendría lugar dos años después. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay han anunciado una candidatura conjunta que tiene un valor sentimental ya que Uruguay fue sede de la Copa Mundial inaugural en 1930.

Las cuatro federaciones británicas están contemplando una candidatura conjunta junto con Irlanda, mientras que Bulgaria, Serbia, Grecia y Rumania también están planeando presentarse juntos, al igual que España y Portugal.



Los países asiáticos están actualmente descartados porque Qatar organizará el Mundial 2022 y las regulaciones actuales impiden que el mismo continente sea sede de cualquiera de los dos torneos posteriores.



"No discutimos eso, solo discutimos la línea de tiempo", dijo Infantino, consultado sobre si el consejo había considerado cambiar la regla. "Como presidente de la FIFA (...) cuantos más candidatos tengamos para el Mundial, más feliz estaré", agregó.

Infantino dijo que la FIFA invertirá 1.000 millones de dólares en el fútbol femenino durante el actual ciclo de cuatro años, el doble de la cantidad originalmente planificada. Estos fondos se tomarían de las reservas de la FIFA.