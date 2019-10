Shannon, novia de James, adora a Colombia: ‘me tiene matada la comida’

Shannon de Lima sigue dando muestras de lo cerca que se siente del país de su pareja, James Rodríguez.

Al hablar de sus rutinas para cuidar su escultural figura, la venezolana comentó: “Trato de comer sano, ir al gimnasio, aunque no sea mi favorito, pero la comida colombiana me tiene matada”, dijo.



La bella modelo es la marca de una reconocida marca colombiana de ropa femenina y en una entrevista se refirió a lo feliz que se siente.

“En un país con tantas mujeres hermosas, que te tomen en cuenta en una marca tan importante me hace sentir super contenta”, explicó.







Su relación con James ha disparado su imagen en el país, donde su belleza no pasa inadvertida.



“Yo ya tenía varias prendas de la marca. La mujer latina es sexy por naturaleza y la marca resalta todos esos aspectos de la mujer. Me encanta ser la imagen porque he sido fan real”, explicó. “He probado todas las marcas pero los jeans de Studio F son los que mejor te van a resaltar las pompis, a las que tienen y a las que no”, concluyó.







La venezolana tuvo palabras de motivación para las mujeres: “En este medio y en la vida todo es disciplina, ser constante en lo que se quiere, ir por los sueños y cada día enfocarte y trabajar por eso es lo que te hará llegar lejos”.