¡Hay problemas! Mina no la pasa bien, aunque está en su mejor momento

Yerry Mina vive un gran momento en el Everton y en el partido del último fin de semana fue el mejor jugador del terreno de juego. Sin embargo, sobre el final del encuentro, el defensor colombiano tuvo que dejar el campo.

Aunque se pensó inicialmente que era simplemente una gesto del entrenador para que fuera ovacionado por el público, la realidad es que el colombiano sufrió una molestia en una de sus rodillas que aún lo mantiene al margen.

La última información sobre este tema fue publicada por Sky Sports, que dio a conocer que Mina no participó del entrenamiento por la fuerte dolencia en su rodilla.

Posteriormente, el entrenador Marco Silva señaló que "no son buenas noticias para Yerry Mina, por el momento. Por supuesto, tenemos más tiempo, así que miraremos cómo está. No es una lesión grave, pero hasta ahora no ha trabajado con todo el equipo en el entrenamiento".

Con este panorama, la participación de Yerry Mina en el próximo partido de la Premier League, el sábado contra Brighton, está en duda.

Hasta el momento, Mina ha jugado los nueve partidos de Liga siendo uno de los destacados del plantel.