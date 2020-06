¿Un Mundial, garantía de crecimiento y fortalecimiento? En Colombia no

Colombia perdió esta semana la posibilidad de organizar el Mundial Femenino 2023, en una votación en la que perdió la sede contra la candidatura conjunta entre Australia y Nueva Zelanda. Muchos lamentaron la pérdida, pues entienden que la Copa del Mundo hubiera traído el desarrollo y la consolidación de la Liga Femenina que tanto esperan y que por ahora no ha llegado; así como hubiese sido la apertura a las mejoras salariales y de condiciones de trabajo de las futbolistas.



La Federación Colombiana de Fútbol, que ya organizó un Mundial Sub-20 en 2011 y otro de Futsal en 2016, lamentó que no pueda organizar el Mundial de mujeres, aduciendo que el informe técnico fue exagerado en contra de las condiciones que ofrecía el país. Eso sí, de mejorar el fútbol femenino todavía no ha dicho nada.



Pero, ¿era realmente el Mundial la oportunidad para crecer y consolidar el campeonato de mujeres y su importancia en el fútbol colombiano? En este país, no parece así. Y para la muestra, un botón: el Futsal, ese deporte que ha dado figuras para el exterior y que tuvo el Mundial FIFA hace cuatro años, está sumido en una grave crisis.



La FCF decidió este sábado cancelar la Liga de Fútbol Sala Fifa y el Campeonato Nacional Juvenil Sub-19 en sus ediciones de 2020, aduciendo problemas por la pandemia del coronavirus. Todo se dio sin consultar a equipos, entrenadores y menos a los jugadores, dejando así una problemática de empleos y subempleos.



Declaraciones del técnico Ósmar Fonnegra ante cancelación del Campeonato Nacional de Fútbol Sala FIFA 🙁🥺

.

Miles de familias viven de este deporte. Ojalá reconsideren pronto esta decisión triste y lamentable. pic.twitter.com/594tsbAx6P — Juliana Salazar Meza (@julisalazarmeza) June 27, 2020

“Es un baldado de agua fría para toda la gente del futsal colombiano, estábamos muy ilusionados con que ahora, con el regreso del fútbol, nosotros pudiéramos regresar después. Esperamos que la Federación reconsidere esto, ellos tienen que entender que hay muchas familias que dependemos de este deporte. Creo que aún estamos a tiempo, me parece que la decisión es un poco apresurada. Esperemos que la reconsideren”, aseguró Osmar Fonnegra, actual entrenador de Alianza Platanera, campeón de la Liga de Futsal en su más reciente edición, y quien fuera DT de la Selección Colombia.



“Se corta un proceso que veníamos trabajando desde el año 2011. Es retroceder un poco. Estamos a tiempo de que la Federación reconsidere”, insistió Fonnegra.



Así, el Futsal demuestra que así se haya hecho un Mundial, no se garantiza que ese deporte se desarrolle naturalmente. No gracias a la gestión y decisiones de terceros.