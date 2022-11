Argentina, va por el desquite frente a México y a evitar eliminación

Llegó una nueva oportunidad para Argentina de demostrar que siguen siendo grandes favoritos a ganar el Mundial Qatar 2022, además, de despejar dudas tras la dura derrota contra Arabia Saudita en la primera jornada del grupo C.



Al frente, los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán a México, quienes vienen de sacar un buen empate a Polonia y vienen con la intensión de sumar tres puntos y de paso eliminar a la albiceleste, pero podrían aprovechar los mexicanos no los han logrado derrotar en un enfrentamiento entre sí desde julio de 2004. Sin embargo, la confianza para los mexicanos es alta, debido a que terminaron con su arco en cero.





A pesar del miedo que puede generar este segundo partido, Argentina tiene las mejores opciones de ganar por el historial estadístico y porque tienen a Messi, quien lo esperarán hasta último momento, debido a que es duda en el equipo de Scaloni.



El favoritismo de Argentina sigue vigente y por ello, quieren demostrar que la suerte no los acompañó contra Arabia Saudita, pues en el anterior partido le sancionaron tres goles anulados y no lograron aprovechar una temprana ventaja, resultado que rompió una racha de 36 partidos sin perder de la albiceleste, pero apenas fue la sexta vez que el seleccionado argentino perdió su partido inaugural de fase de grupos.



Argentina llega como el equipo de más obligación a este crucial partido contra los de Martino, pues otra derrota los dejaría sin opción de seguir y deberán afrontar también una estadística a favor del equipo mexicano, quien no ha encajado goles antes del descanso en seis partidos consecutivos en sus participaciones mundialistas.





Argentina vs México

Día y hora: 26 de noviembre – 2:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Luisail

Árbitro: Daniele Orsato

TV: Caracol, RCN y Directv