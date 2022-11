Lautaro Martínez sobre México: ‘Será una final para nosotros’

El atacante de la selección argentina Lautaro Martínez reconoció que la derrota frente Arabia Saudí fue un mazazo inesperado del que ya se han repuesto para afrontar el encuentro del sábado ante México, al que considera una final.



"Va a ser una final para nosotros. Tenemos que ganar porque es importante para nuestro futuro", subrayó el atacante del Inter, que no se plantea en ningún caso una nueva derrota que elimine precipitadamente a Argentina y firme su peor papel en un Mundial.

"No se habló de lo que puede suponer una derrota. Estamos tranquilos. Hemos hecho el duelo del partido que pasó y ya estamos pensando en México hace día y media. Vamos a salir a representar a Argentina como se debe y como hemos hecho hasta ahora", dijo Lautaro que reconoció que un Mundial es especial y muchos lo afrontan por primera vez.



"Éramos muchos que debutábamos en un mundial. Ansiedad, la familia pero en cuanto pita el árbitro eso queda atrás. Positivos y mantener la calma porque México juega mucho con la pelota. Debemos contrarrestar eso para tener opciones", dijo el atacante de Argentina que reconoce la dureza inesperada de la derrota ante Arabia Saudí.



"Fue un golpe duro, por el momento y por cómo veníamos y hacía mucho que no nos tocaba vivir esta situación pero somos un grupo fuerte que ya ha superado adversidades. Ahora tenemos que mantener la calma. En un Mundial no hay tiempo. Pensamos en ganar que es lo que nos va a permitir seguir soñando", indicó.



"Estábamos tristes y dolidos por lo que fue el partido de Arabia pero como dije el partido quedó atrás. En el Mundial no hay tiempo. Ahora tenemos un rival peligroso como México al que nos enfrentamos hace dos años y lo hicimos muy bien", apuntó el atacante del Inter.



"Teníamos mucha ilusión de empezar ganando. Creo que hemos perdido por detalles, por errores nuestros pero eso quedó atrás y pensamos en México. Hemos analizado al rival que tenemos por delante y estamos preparados", añadió el delantero argentino, titular en el duelo frente Arabia Saudí.



"Hemos visto cómo defiende y cómo ataca y si salimos a la contra como otras veces lo podemos aprovechar", analizó Lautaro que el aspecto físico no condiciona al equipo. "Tuvimos tiempo de recuperación aunque es normal llegar con alguna secuela. El grupo está bien, dispuesto a enfrentrarse al siguiente rival".



"Este equipo juega con la pelota y debe disfrutar por la calidad de los jugadores. Disfrutamos con la seriedad que conlleva, es un mensaje del entrenador que nos va bien", indicó Lautaro que tuvo palabras para Diego Armando Maradona que este viernes hace dos años de su muerte. "Para los argentinos es una persona muy importante. Mundial, no solo los argentinos. Es un día triste y ojalá el sábado podamos darle una alegría", concluyó.



EFE