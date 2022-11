Gareth Bale no ocultó su tristeza: ‘La tendremos muy difícil’

La selección comandada por Rob Page sufrió mucho en sus primeros dos partidos de la Copa del Mundo. Regresaron a la cita mundialista tras 64 años de sequía y lograron igualarle a Estados Unidos a un tanto salvando la derrota con un Gareth Bale que creó una pena máxima y no titubeó para convertir el empate. Sin embargo, contra Irán que llegó destruido con un 6-2 en contra, el escenario fue completamente distinto.

Sin duda alguna, es la gran esperanza que tiene Gales con Gareth Bale como campeón con el LAFC de la Major League y así llegaba a esta cita mundialista. No obstante, poco pesó su actuación contra Irán, pues los iraníes mejoraron bastante su nivel tras la estrepitosa caída contra Inglaterra. Sobre el final, dos goles de los dirigidos por Carlos Queiroz complicaron a los galeses.



Una vez finalizó el compromiso, Gareth Bale pasó por zona mixta y habló con BBC en donde mencionó, “tenemos que seguir adelante y tenemos que levantarnos de inmediato. Será difícil ahora, pero tenemos que intentar vencer a Inglaterra, es tan simple como eso”. Además, agregó, “luchamos hasta el final, pero es difícil cuando te quedas con diez jugadores en un Mundial contra buenos equipos”.



Pero no paró ahí. Gareth Bale se cayó a pedazos en decir, “estamos destrozados, no hay otra forma de decirlo”. Habrá que luchar hasta el final para estar en los octavos de final y será difícil de digerir. Concluyó con el mensaje alentador, “veremos qué sucede. Tenemos que seguir, levantar la cabeza. No he podido ver la roja al portero, son cosas que pasan. En la segunda parte han sido superiores y tenemos que seguir adelante”.