Football vs Soccer: Inglaterra y Estados Unidos aburren y salen memes

Inglaterra y Estados Unidos tuvieron un vibrante encuentro, pero los goles quedaron en deuda gracias también a la buena labor defensiva, en especial, de un sorpresivo Harry Maguire que acompañó en su zona y en el ataque con jugadas individuales que casi le salen. El defensor del Manchester United tuvo su espacio en los memes virales que salieron tras el empate sin goles.



Además, no solo Harry Maguire fue la imagen de las burlas, pues Inglaterra y Estados Unidos ya tenían sus riñas, y una de ellas es por el tema de cómo denominan al fútbol, pues los ingleses se refieren a la disciplina como Football, mientras los estadounidenses dicen Soccer.

Vea los mejores memes:

Speed is all of us pic.twitter.com/aYJ1DVzJyJ — Troll Football (@TrollFootball) November 25, 2022

The World Cup of 0-0 pic.twitter.com/RpAqSCZvgW — Troll Football (@TrollFootball) November 25, 2022

England fans watching their team get outplayed by someone who calls it Soccerpic.twitter.com/op7pUJoOcJ — Troll Football (@TrollFootball) November 25, 2022

USA players crosses the ball into the box



Harry Maguire:pic.twitter.com/58UWKtRg0Q — Troll Football (@TrollFootball) November 25, 2022

Harry Maguire when he takes off his Man United shirtpic.twitter.com/mA25ZKKhQ7 — Troll Football (@TrollFootball) November 25, 2022

We are coming for you🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/6Q7krq1cup — ITS COMING HOME🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@2_db_) November 25, 2022

Maguire con el Man. United / Maguire con Inglaterra pic.twitter.com/NAEizvcwLq — 𝐌. 𝔸 (@asturiasz8) November 25, 2022

pic.twitter.com/IqPs4tqkwf — 𝕸𝖚𝖋𝖆𝖘𝖘𝖆❤️‍🔥🔥 MIAMI IS A FOOTBALL TOWN (@MiamisOG) November 25, 2022

Bro do something pic.twitter.com/rPF0uBc4HT — walil🇺🇸USA USA USA (@peuTTV) November 25, 2022

Things more entertaining than watching England... pic.twitter.com/Z1U3dflXrs — Chaz (@charliegillies0) November 25, 2022