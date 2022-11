Qatar 2022: ¿Por qué España-Alemania no se vio en la TV colombiana?

Este domingo España y Alemania se enfrentaron por la segunda jornada del grupo E de la Copa Mundo de Qatar 2022. El clásico europeo generó mucha expectativa, pero en Colombia causó frustración en los aficionados, pues muchos se quedaron sin ver el partido por televisión.



En la mañana, los colombianos pudieron disfrutar del partido entre Bélgica y Marruecos, que tuvo un resultado sorpresa porque el equipo africano ganó y dejó en delicada situación al seleccionado belga. El juego se pudo ver en los dos canales privados de más reconocimiento: Caracol y RCN.



Es por eso que muchos usuarios de Twitter protestaron porque ninguno de los dos canales de TV abierta transmitieron el duelo entre España y Alemania… ¿Qué pasó?



Sucede que los 64 partidos del Mundial Qatar 2022 solamente se pueden ver en Directv, pues esa plataforma de televisión satelital paga tiene los derechos exclusivos.



Así, de los 48 partidos de la fase de grupos, Caracol y RCN solo transmitirá 24 juegos, la mitad, pues ese fue el pacto que lograron ambos canales con el administrador de los derechos, que es Directv.



¿Qué otros partidos no se podrán ver por TV abierta en Colombia?

La gente tal vez no se ha dado cuenta, pero por ejemplo ninguno de los tres partidos de Portugal se verá en TV abierta. Y en la última semana de competición en fase de grupos, hay muchos juegos importantes que solo se disfrutarán en el canal de televisión satelital.



Este lunes, 28 de noviembre, se podrá ver por Caracol y RCN el partido Brasil vs. Suiza, pero no se verá Portugal-Uruguay.



El martes 29, que comienza la fecha 3, NO se podrá ver la definición del grupo A (Ecuador-Senegal y Holada-Qatar).



El miércoles 30, tampoco podrá verse la definición del grupo C (Arabia-México y Polonia-Argentina).



El jueves 1 de diciembre, solo se verá España-Japón, pero no se podrá seguir por la pantalla la suerte de Costa Rica y Alemania; ni la definición del grupo F, en el que Croacia o Bélgica podrían despedirse.



Y esto no para ahí, pues en octavos de final y en la ronda de cuartos, también habrá partidos que no se verán en la televisión colombiana.