Partidos del Mundial Qatar 2022 que se verán en TV abierta en Colombia

Este domingo 20 de noviembre arranca la Copa Mundial Qatar 2022, con el partido inaugural entre el seleccionado local y Ecuador, desde las 11 de la mañana de Colombia.



En nuestro país se podrán ver los partidos en tres canales: por televisión abierta transmitirán Caracol y RCN, mientras que Directv tendrá en exclusiva la totalidad de los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA.



Aunque Directv es un sistema de televisión satelital paga, así que si quiere seguir el Mundial gratis, podrá disfrutar de 32 partidos de fase de grupos EN VIVO desde cualquier televisor.



También podrá seguir, desde su teléfono móvil, Tablet o computador personal, cada detalle de Qatar 2022 en www.futbolred.com



Estos son los partidos por televisión abierta: 32 de los 48 de fase de grupos



Domingo 20 de noviembre del 2022



Qatar vs Ecuador

Estadio Al Bayt

11:00 AM (hora Colombia)



Lunes 21 de noviembre del 2022



Senegal vs Países Bajos

Estadio Al Thumama

11:00 AM (hora Colombia)



Estados Unidos vs Gales

Estadio Ahmad Bin Ali

2:00 PM (hora Colombia)



Martes 22 de noviembre del 2022



Argentina vs Arabia Saudita

Estadio Lusail

5:00 AM (hora Colombia)



México vs Polonia

Estadio 974

11:00 AM (hora Colombia)



Miércoles 23 de noviembre del 2022



Marruecos vs Croacia

Estadio Al Bayt

5:00 AM (hora Colombia)



Bélgica vs Canadá

Estadio Ahmad Bin Ali

2:00 PM (hora Colombia)



Jueves 24 de noviembre del 2022



Uruguay vs Corea del Sur

Estadio Education City

8:00 AM (hora Colombia)



Brasil vs Serbia

Estadio Lusail

2:00 PM (hora Colombia)



Viernes 25 de noviembre del 2022



Inglaterra vs Estados Unidos

Estadio Al Bayt

2:00 PM (hora Colombia)



Sábado 26 de noviembre del 2022



Polonia vs Arabia Saudita

Estadio Education City

8:00 AM (hora Colombia)



Argentina vs México

Estadio Lusail

2:00 PM (hora Colombia)



Domingo 27 de noviembre del 2022



Bélgica vs Marruecos

Estadio Al Thumama

8:00 AM (hora Colombia)



Lunes 28 de noviembre del 2022



Corea del Sur vs Ghana

Estadio Education City

8:00 AM (hora Colombia)



Brasil vs Suiza

Estadio 974

11:00 AM (hora Colombia)



Martes 29 de noviembre del 2022



Gales vs Inglaterra

Estadio Ahmad Bin Ali

2:00 PM (hora Colombia)



Miércoles 30 de noviembre del 2022



Túnez vs Francia

Estadio Education City

10:00 AM (hora Colombia)



Jueves 1 de diciembre del 2022



Japón vs España

Estadio Khalifa

2:00 PM (hora Colombia)



Viernes 2 de diciembre del 2022



Ghana vs Uruguay

Estadio Al Janoub

10:00 AM (hora Colombia)



Serbia vs Suiza

Estadio 974

2:00 PM (hora Colombia)