Camerún no se dio por vencido y ganó heroico empate a Serbia

Serbia y Camerún se enfrentaron en la apertura de la jornada del grupo G del Mundial Qatar 2022 y tras un primer tiempo complicado para los serbios al comenzar perdiendo, lograron remontar, pero luego los africanos terminaron empatando 3-3.



El partido comenzó con buen dominio de Serbia, quien hizo más en el primer tiempo por un gol que se demoró en llegar y Camerún aprovechó una desconcentración de los serbios para irse arriba en el marcador.





El primer gol del partido llegó sobre el minuto 29, uego de un saque de esquina donde Nicolas N'Koulou cabeceó para que Jean-Charles Castelletto enviara el balón al fondo de la red para el 1-0 parcial a favor de los africanos.



Ese gol fue un golpe duro para los europeos, quienes buscaron por todos los medios el constante gol del empate y lo consiguieron sobre el final del primer tiempo gracias a su superioridad y tras su intensidad logró el enorme premio.

Sobre el minuto 41 ocurrió un tiro libre de perfecta ejecución de Dusan Tadic, quien envió el balón al área, y Strahinja Pavlovic saltó cerca del punto de penalti para marcar con un gran cabezazo y así vencer al arquero camerunés para el 1-1.



El aumentó la emoción de Serbia, quienes dieron su estocada sobre el minuto 45La emoción por el empate se hizo sentir y logró remontar en menos de cinco minutos y al minuto 45+3 Sergej Milinkovic-Savic remató desde el borde del área y convirtió por la esquina inferior derecha para remontar el 2-1.



Para el segundo tiempo no cambió el ritmo de juego y Serbia siguió imponiendo condiciones donde al minuto 53 aumentaron a tres su diferencia tras una gran asistencia de Andrija Zivkovic quien le entregó el balón a Aleksandar Mitrovic que marcó a puerta vacía poniendo para el 3-1 en la pizarra.



Con el resultado en contra, Camerún logró despertar un poco y sobre el minuto 64 Vincent Aboubakar se fue dentro del área y sorprendió al arquero Vanja Milinkovic-Savic quien fuera de la meta para hacerle una sensacional vaselina.



Tras el 3-2, Camerún encontró oxígeno y así fue como en menos de cinco minutos ya lo tenía empatado, gracias a otra buena jugada de Vincent Aboubakar, quien asistió a una de sus estrellas Eric Maxim Choupo-Moting, quien definió frente a Vanja Milinkovic-Savic para el impresionante y sorpresivo 3-3.



El sorprendente resultado hizo que Serbia siguiera intentando ganar, pero Camerún se hizo fuerte y no dejó los mejores espacios, pues el haber conseguido el buen resultado, intentó todo para sostenerlo.



Al final, el partido quedó 3-3, resultado que los deja a los dos con un punto y es un empate que no le sirve a ninguno de los dos, debido a que quedaron con una unidad, aunque todavía siguen con posibilidades de clasificar.





¡Y así definió Choupo-Moting para llegar al 3-3!



🇨🇲🇷🇸 Estamos disfrutando un PARTIDAZO en #CatarEnDIRECTV.



¡A puro gol por DSPORTS y @DGO_Latam! pic.twitter.com/uxMV84VXxw — DSports (@DSports) November 28, 2022

🔝Mitrović está vez no falla y tras una gran jugada colectiva estira la ventaja para Serbia #CMR 1-3 #SRB ⚽#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/nXWwkGuDoR — DSports (@DSports) November 28, 2022

Milinković-Savić antes de irse a los vestuarios da vuelta el marcador y coloca arriba a Serbia ⚽⚽#CMR 1-2 #SER



Disfrutas #CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/72UeUMwYrl — DSports (@DSports) November 28, 2022