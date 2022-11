El ABC de la Copa Mundial Qatar 2022: todo lo que usted debe saber

Este domingo, con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador, comenzará la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022; será la edición 22 de las Copas del Mundo, desde 1930 a la fecha. Además, será el primer Mundial en territorio asiático occidental, o Medio Oriente.



El país árabe acogerá la última edición en formato de 32 selecciones (desde 1998), pues a partir del 2026 la FIFA ampliará el cupo de clasificados a 48 países. Y, como si fuera poco, es la primera vez que el Mundial se juega entre noviembre y diciembre, y no a mitad de año (junio-julio), como se ha hecho tradicionalmente.



El Mundial irá del 20 de noviembre al 18 de diciembre, y sus 64 partidos se disputarán en ocho estadios en cinco ciudades cataríes.



LOS GRUPOS DE QATAR 2022



Calendario: la fase de grupos se jugará del 20 de noviembre al 2 de diciembre



Grupo A

- Qatar

- Ecuador

- Senegal

- Países Bajos



Grupo B

- Inglaterra

- Irán

- Estados Unidos

- Gales



Grupo C

- Argentina

- Arabia Saudita

- México

- Polonia



Grupo D

- Francia

- Australia

- Dinamarca

- Túnez



Grupo E

- España

- Costa Rica

- Alemania

- Japón



Grupo F

- Bélgica

- Canadá

- Marruecos

- Croacia



Grupo G

- Brasil

- Serbia

- Suiza

- Camerún



Grupo H

- Portugal

- Ghana

- Uruguay

- Corea del Sur



FORMATO DE COMPETENCIA



- Fase de grupos (20 de noviembre al 2 de diciembre): cada grupo tiene 4 equipos; se jugarán 6 partidos y al final se clasificarán a octavos de final las dos primeras selecciones con mejor puntaje; en caso de empate, el primer ítem de desempate es diferencia de gol.



- Octavos de final (3 al 6 de diciembre): se juegan 8 partidos entre primeros de un grupo con el segundo del siguiente, así como el segundo contra el primero de dos grupos seguidos. Se juegan partidos de 90 minutos, en caso de empate habrá alargue de 30 minutos (dos tiempos de 15 min.) y si persiste el empate habrá penaltis:



Por un lado del cuadro:

1º Grupo A vs. 2º Grupo B

1º Grupo C vs. 2º Grupo D

1º Grupo E vs. 2º Grupo F

1º Grupo G vs. 2º Grupo H



Por el otro lado del cuadro:

1º Grupo B vs. 2º Grupo A

1º Grupo D vs. 2º Grupo C

1º Grupo F vs. 2º Grupo E

1º Grupo H vs. 2º Grupo G



- Cuartos de final (9 y 10 de diciembre): 4 partidos. Se juegan partidos de 90 minutos, en caso de empate habrá alargue de 30 minutos (dos tiempos de 15 min.) y si persiste el empate habrá penaltis.



- Semifinales (13 y 14 de diciembre): 2 partidos. Se juegan partidos de 90 minutos, en caso de empate habrá alargue de 30 minutos (dos tiempos de 15 min.) y si persiste el empate habrá penaltis.



- Tercer puesto (17 de diciembre): 1 partido de los perdedores de las semifinales. Se juegan partidos de 90 minutos, en caso de empate habrá alargue de 30 minutos (dos tiempos de 15 min.) y si persiste el empate habrá penaltis.



- Final (18 de diciembre): 1 partido de los ganadores de las semifinales. Se juegan partidos de 90 minutos, en caso de empate habrá alargue de 30 minutos (dos tiempos de 15 min.) y si persiste el empate habrá penaltis.