Neymar cuenta con apoyos: carta de Ronaldo reprochó los insultos

Los últimos días para Neymar Jr no han sido para nada fáciles. Quién iba a pensar que en el primer partido del Mundial de Catar, el brasileño iba a sufrir un golpe en el tobillo de Milenkovic de Serbia que lo sacaría de los demás partidos de la fase de grupos. Se sujetan a un milagro para que Ney pueda estar en el último compromiso contra Camerún y mucho de eso se puede resolver si Tite tiene un desliz contra Suiza. Ahí harían todo lo posible para tener lo más pronto posible a su estelar delantero en dicho compromiso.

Sin embargo, no solo sufre Neymar por la lesión, sino por la cantidad de críticas que le han llegado, en especial, durante los últimos días por una imagen sumamente polémica con la camisa de Brasil con la sexta estrella ya bordada en su escudo, algo que desató la ira de muchos actores reprochándole esa actitud sobrada de que los brasileños alzarían el título sin ni siquiera haber disputado ni un minuto en la Copa del Mundo.



Ante esto que nunca estará de sobra en la vida de una figura como Neymar Jr, la unión de Brasil por conseguir ese campeonato no se puede esconder, y uno de ellos es la leyenda Ronaldo Nazario. Ronaldo tiene la fortuna de ser el último campeón con la ‘Canarinha’ en el 2002 y en sus redes sociales en Instagram, le dejó un mensaje a su compatriota apoyándolo después de las incesantes críticas que le han llovido.



Le demostró su admiración con esta carta, “estoy seguro de que la mayoría de los brasileños, como yo, le admiran y le quieren. Tu talento, por cierto, te ha llevado tan lejos, tan alto, que hay amor y admiración por ti en todos los rincones del mundo. Y es también por eso, por haber llegado donde has llegado, por el éxito que has alcanzado, que tienes que lidiar con tanta envidia y malicia. A nivel de celebrar la lesión de una estrella como tú, con una historia como la tuya. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué clase de mundo es éste? ¿Qué mensaje estamos enviando a nuestros jóvenes? Siempre habrá gente en contra, pero es triste ver a la sociedad en un camino de banalización de la intolerancia, de normalización del discurso del odio”.



Continuó su relato, “es en la dirección opuesta a esta violencia verbal con poder destructivo que te escribo hoy: ¡regresa con más fuerza! Más inteligente. ¡Con hambre de goles! El bien que haces dentro y fuera del campo es mucho mayor que la envidia que hay en contra tuya. No olvides ni un segundo la trayectoria que te ha convertido en un ídolo del fútbol mundial. ¡Brasil te quiere! Los verdaderos aficionados, los que te animan, necesitan tus goles, tus regates, tu audacia y tu alegría”.



Brasil aguarda para el regreso de Neymar Jr a las canchas. Posiblemente sea en los octavos de final, pues la prensa y la federación lo descartaron para los dos partidos que faltan en la fase de grupos.