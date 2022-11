DT de Senegal con mensaje que poco gustará: ‘Ojalá Valencia no esté’

Senegal y Ecuador se juegan un partido más que definitivo para las ambiciones de ambos combinados nacionales. Cualquier cosa puede pasar en el Grupo A, y las dos escuadras buscan sellar su clasificación. Un mano a mano que empatar o se podrá, pues, probablemente, Países Bajos se quede con la entrada a los octavos de final definiendo con la más sencilla: Catar ya eliminada.

Ecuador está muy atento de la recuperación de Enner Valencia, la amenaza y uno de los goleadores del Mundial con tres anotaciones. Para Senegal será una amenaza evidentemente que Gustavo Alfaro pueda contar con el delantero, pero todavía se mantiene en duda y bajo la expectativa si Enner verdaderamente puede actuar o no, tras el golpe en la rodilla. De hecho, jugó lesionado contra Países Bajos, y seguramente querrá ser de la partida en este definitivo encuentro.



Para nadie es un secreto que Senegal tuvo que remar contra la corriente al perder a su máxima figura, Sadio Mané. Es justamente lo que Ecuador y Gustavo Alfaro no quieren que suceda con Enner Valencia, el único jugador en marcar para los ecuatorianos en este campeonato tras las dos fechas disputadas. Aliou Cissé sabe de la importancia que tiene el delantero del Fenerbahce y analizó al atacante.



“Es un guerrero, un jugador durísimo como todo el equipo. Ojalá que no esté, pero si juega, debemos estar concentrados todo el tiempo”, fue lo que Aliou Cissé respondió al Diario Olé. Además, enfatizó en la importancia de no perder intensidad nunca, “son muy duros para defender, pero también creativos en el ataque. Saben marcar goles. Es un gran equipo, los respetamos muchísimo. No tenemos ni que hacer cálculos. Respetamos muchísimo. Es un partido de vida o muerte. Es una forma de decir. Un partido no es una batalla y nadie va a morir en la cancha. Ojalá nos podamos llevar la victoria”, concluyó.