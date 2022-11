Mereció más premio: así luchó y soñó Ecuador contra Países Bajos

Un sacrificio casi conmovedor, una propuesta de lejos menos plana que la de su oponente y un fallo arbitral fueron los condimentos de una segunda salida muy a la altura del Mundial de Catar. Así lució Ecuador contra Países Bajos.

El empate 1-1 fue poco premio para todo lo que lucharon los suramericanos contra un rival verdaderamente plano, que no propuso mucho y más bien acabó defendiéndose. Quién lo diría... quién Mbappé.



Lo cierto es que Ecuador sufrió muy pronto el que, para cualquier otro rival, habría sido un golpe letal: a los 6 minutos se vino abajo el plan con un lindo remate de Gakpo, que se fue por el palo del arquero y se metió sin más, obligando a remar contra la corriente desde muy temprano.



Y lo hizo Ecuador sin quejarse, recuperando con al vida cada balón, acercándose por la vía siempre expedita de los costados que buscaban quien apareciera por sorpresa hacia el medio, intentando con Valencia y con Estupiñán y dejando a Van Dijk y a los suyos muy expuestos.

Y como si faltaran obstáculos, uno más en la jugada polémica del juego: un rebote concedido por el arquero ​Noppert le quedó a Estupiñan, quien metió un remate seco abajo y celebró a rabiar... pero en vano porque entre el juez y el VAR entendieron que un compañero obstaculizaba al portero y anularon la jugada. En la repetición queda en evidencia que no hay influencia del ecuatoriano sino falla del europeo. Igual, no subió al marcador.



Pero no se quedó en ese malestar Ecuador sino que salió con todo a buscar el empate, el que llegó a los 49 minutos en una gran definición del goleador de la Copa Mundo, Enner Valencia. Justo era el 1-1 no solo por la entrega y la propuesta suramericana sino por la increíble parsimonia y casi resignación de Países Bajos, por segunda vez decepcionante en la tarea ofensiva.



Y el juego se fue alargando y Ecuador fue el que siempre luchó y puso el fútbol, con Plata que la estrellaba en el travesaño cuando hacía todo bien en el remate de media distancia... fue realmente cuestión de suerte, la misma que le ayudó al arquero Noppert cuando Rodríguez fue a apretarlo y le rebotó la pelota en el cuerpo, pero salió por la raya.

Y así se fueron todos con el 1-1 que debió ser otra historia para Ecuador, en un grupo A que tiene empatados a ecuatorianos y neerlandeses en la punta de la tabla con 4 unidades cada uno. La mala noticia, la rodilla de Valencia, que lo obligó a salir en camilla. Angustioso cierre.