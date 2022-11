Ecuador dará pelea hasta el final: resultados y posiciones en Grupo A

Senegal se metió en la pelea por el cupo a los octavos de final luego de la victoria 3-1 sobre Catar. Del otro lado, donde podía haberse definido al primer clasificado, se firmó un empate entre Ecuador y Países Bajos. Tres equipos llegarán vivos a la última jornada. El anfitrión se despidió anticipadamente de su propio Mundial.

Resultados de la fecha 2

Catar 1-3 Senegal (Goles de Muntari/Dia, Diédhiou, Dieng)

Países Bajos 1-1 Ecuador (Cody Gakpo/Enner Valencia)

Tabla de posiciones en el Grupo A

1. Países Bajos - 4 pts (+2)

2. Ecuador - 4 pts (+2)

3. Senegal - 3 pts (0)

4. Catar - 0 pts (-5) | Eliminado*

Así se jugará la tercera jornada

Martes, 29 de noviembre

10:00 am | Ecuador vs Senegal

10:00 am | Países Bajos vs Catar