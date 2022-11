Euforia y angustia: Enner Valencia, goleador de Catar pero en camilla

🇪🇨 Enner Valencia ha marcado cada uno de los últimos seis goles de Ecuador en la #FIFAWorldCup :



⚽️ vs. Suiza (2014)

⚽️⚽️ vs. Honduras (2014)

⚽️⚽️ vs. Catar (2022)

⚽️ vs. Holanda (2022)



¡Es el primer jugador en marcar tres goles en #Qatar2022 ! 👏👏 pic.twitter.com/jGq0l00q9n