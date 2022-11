Cuentas del Grupo A en Mundial de Qatar 2022: Ecuador se ilusiona

Este viernes se inició la segunda fecha del Mundial Qatar 2022 y por el Grupo A se entregaron varias noticias. La primera, no muy buena para los anfitriones, es que se convirtieron en los primeros eliminados. La derrota frente a Senegal y el empate que dejó el duelo Países Bajos-Ecuador, no les permitió llegar vivos matemáticamente a la última jornada.



La segunda noticia es que, contrario a lo que se pensaba, el duelo entre Países Bajos y Ecuador no entregó al primer clasificado a octavos de final. El 1-1 que firmaron en el estadio de Al-Rayyan dejó toda la atención en la fecha 3 que será el martes. Senegal, que venció 3-1 a Catar, también llegará vivo y dependiendo de sí.



El Grupo A quedó liderado por Países Bajos y Ecuador, que tienen los mismos números: 4 puntos y diferencia de gol de +2. El tercero es Senegal, que consiguió sus primeros 3 puntos después de haber debutado con derrota.



Países Bajos se medirá en la última jornada a Catar, el rival de menos peso en el grupo y que llega eliminado, sin puntos. Le sirve incluso el empate para clasificarse a octavos, sin embargo, aspirando a quedarse con el primer puesto, tendrá que salir a ganar. La diferencia de gol será definitiva en caso que Ecuador también gane.



Si los de Louis van Gaal pierden ante Catar, un panorama que parece improbable pero que se puede dar, les sirve una victoria de Ecuador ante Senegal. Si los africanos ganan los superarían en puntos y Países Bajos terminaría definiendo clasificación con el 'Tri' por diferencia de gol.



Ecuador se juega la clasificación ante un rival directo. Incluso empatando ante Senegal, avanzará a octavos de final. Para terminar primero en el Grupo A deberá superar a los africanos, o en caso de igualar, esperar a que Países Bajos pierda o empate con una menor diferencia de gol.



Finalmente, Senegal tendrá que salir a ganar ante Ecuador. No le sirve otro resultado. Si suma los 3 puntos y del otro lado Catar le da un empujón, derrotando o empatando con Países Bajos, el equipo africano podría terminar líder.