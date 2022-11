Senegal eliminó a Catar de su propio Mundial y se ilusiona con octavos

Catar se convirtió en el primer equipo eliminado del Mundial 2022. El anfitrión que venía de caer en su estreno ante Ecuador, le generó problemas a Senegal y alcanzó a celebrar un gol a través de Mohammed Muntari. Un tanto histórico en su primera participación mundial.



El equipo africano, que venía de perder contra Países Bajos, ganó su primer partido gracias a los goles de Boulaye Dia, Famara Diédhiou y Bamba Dieng, y con una importante actuación del arquero Édouard Mendy. Un resultado que lo llevará con vida a la última fecha, donde se medirá a Ecuador.

Los primeros minutos de partido en el estadio Al Thumama resultaron muy discretos, con un Catar que no arriesgaba mucho y un Senegal que no conseguía penetrar con claridad en el último cuarto de cancha. Una acción polémica sobre los 33 minutos, por un toque abajo de Ismaila Sarr sobre Akram Afif, que el árbitro y el VAR no vieron.



Sobre el ocaso del primer tiempo, llegaron los goles de Senegal. El primero sobre los 41', aprovechando un terrible error defensivo catarí, que hacía un partido impecable en defensa. Boualem Khoukhi se fue al suelo cuando trataba de rechazar una pelota en el área y Boulaye Dia se encargó de capitalizar el primero.



Apenas pasaron siete minutos cuando Famara Diédhiou amplió la diferencia, luego de un tiro de esquina de Ismail Jakobs. Perfecto centro al área y mejor el cabezazo de Famara, quien sorprendió al primer palo. Con el 0-2 se fueron al descanso.



En el complemento, Catar mostró su mejor versión en el Mundial. El arquero Édouard Mendy lució muy seguro bajo los tres palos y desvió por lo menos dos acciones claras de gol.



A los 60', Abdelkarim Hassan estuvo muy cerca del descuento, después de un soberbio zapatazo de media distancia que se fue ligeramente desviado sobre el horizontal. En menos de tres minutos, Mendy tuvo que estirarse para desviar una pelota de Almoez Ali, que llevaba veneno y buscaba entrarle por el palo derecho.



Catar quería celebrar su primer gol en la historia de los mundiales y cuando pasaba su mejor momento en el partido, Mendy tuvo que intervenir un remate a 'quemarropa' de Ismaeel Mohammad. El arquero senegalés la mandó al córner, generando la amargura de la hinchada catarí en la tribuna.



Sobre los 79', llegó el gol histórico de la anfitriona. Centro desde la derecha y cabezazo de Mohammed Muntari, quien llevaba apenas cinco minutos en cancha. El '9' anticipó a la defensa y empalmó perfectamente. Nada pudo hacer Mendy, quien hacía un partido correcto.



Senegal no quería sufrir en el remate y acabó con la ilusión de Catar cuando llegó el gol de Bamba Dieng. Todo se gestó tras una recuperación en medio del campo, jugada por derecha y centro para atrás que tras un ligero desvío, terminó siendo empalmado por Dieng.



Al final, el equipo senegalés mantuvo la ventaja 1-3 y consiguió mantenerse con vida en Qatar 2022. Llegó a 3 puntos que lo mantienen en la expectativa de pelear la clasificación a octavos de final en la última jornada.