James, Coutinho y las figuras del Mundial Sub20 2011 en Eliminatorias

Regresan las Eliminatorias sudamericanas. Este jueves se llevará a cabo la jornada 13 del certamen y el próximo martes será la fecha 14. De a poco se va conformado el grupo que obtenga su cupo al Mundial de Catar 2022.



En esta doble jornada de noviembre se presentó una casualidad que involucra a James Rodríguez, Philippe Coutinho y otras figuras del Mundial Sub20 de Colombia 2011.

Un total de seis futbolistas que disputaron aquel torneo juvenil en territorio cafetero fueron convocados por sus respectivas selecciones, después de perderse varios encuentros correspondientes a las clasificatorias a la Copa del Mundo.



En el caso de Colombia, James no jugaba con el equipo cafetero desde la dolorosa goleada sufrida a finales del 2020 en Quito frente a Ecuador. Al 10 lo acompaña Luis Fernando Muriel, quien no jugaba desde la Copa América de este año, y Andrés Mosquera Marmolejo, arquero que recibió su primera oportunidad en Eliminatorias.



En aquel Mundial Sub20, los dos primeros eran titulares indiscutibles, mientras que el tercero era revulsivo de Cristian Bonilla.



Otros jugadores que disputaron aquel torneo y vienen teniendo regularidad con la Selección son Duván Zapata y Yerson Candelo. El delantero es una de las principales opciones de ataque, mientras que el lateral o extremo está siendo acercado al grupo por Reinaldo.



Brasil aporta también una buena cantidad de futbolistas. Coutinho jugó por última vez con la Canarinha en octubre del 2020 y ha vuelto. Al hombre del Barcelona se le suma Casemiro, quien se perdió la triple fecha de octubre por problemas de salud.



Los dos representantes de LaLiga contaron con la compañía de Danilo y Alex Sandro, dos titulares indiscutibles para Tite, en aquel Mundial del año 2011 realizado en Colombia. Vale recordar que Coutinho fue la gran revelación del certamen.



Argentina sigue. Como tal no tiene regresos anhelados, pero sí cuenta con jugadores que acudieron a la cita juvenil de hace diez años. Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico y Emiliano el ‘Dibu’ Martínez integraron aquella nómina albiceleste.



Y para finalizar aparece Ecuador con un solo sobreviviente. Se trata de Christian Cruz, lateral izquierdo que fue titular en el reciente amistoso del equipo de Alfaro frente a México, pero que no era convocado con la Mayor desde 2018. En ese equipo sub20 del 2011 jugó un solo partido.