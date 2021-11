¡Hasta Conmebol se alegró! Lo que dijo de James y Selección Colombia

Se aproxima una nueva jornada de las Eliminatorias a Catar 2022 y en medio hay un asunto del que todos hablan.

No es la duda por Lionel Messi, no es el ánimo de Neymar, no es la preocupación de Uruguay y su epidemia de lesiones. De hecho, se trata de la Selección Colombia.



La propia Conmebol ha publicado un mensaje en el que celebra el regreso de James Rodríguez, un año después de su último partido, en la derrota 6-1 contra Ecuador.



"El regreso de un histórico de Colombia... ¡𝐕𝐮𝐞𝐥𝐯𝐞 𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢́𝐠𝐮𝐞𝐳", dice el mensaje de la entidad.

El urdo quedó fuera de los planes de Rueda en la fecha de Eliminatorias de junio y en la Copa América de Brasil, en la que Colombia ocupó el tercer lugar.