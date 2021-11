¡Todo claro! Luis Muriel revela la verdad de supuesta pelea con James

Pasó un año. Colombia sufría dos muy dolorosas derrotas contra Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1), resultados que le costaron la cabeza al técnico Carlos Queiroz y abrieron la puerta para la llegada de Reinaldo Rueda.

En el medio hubo una sucesión de versiones de peleas en el camerino, de cruces y señalamientos y hasta de irse a las manos. La Federación Colombiana de Fútbol se apresuró a negarlo pero quedó en el ambiente una presunta rivalidad, específicamente entre Luis Muriel y James Rodríguez.



Como el nuevo DT decidió no contar con James en la última Copa América, el tema quedó en el aire hasta ahora, cuando el delantero y el creativo volvieron a coincidir en la selección nacional.



¿Realmente qué pasó? "Son cosas que a veces, en nuestro caso, no vale ni la pena salir a aclarar. Cuando suceden esas cosas, el resultado contra Ecuador y antes lo de Uruguay, siempre se hablarán cosas, se buscarán culpables y habrá situaciones negativas. Debemos tener tranquilidad", dijo el atacante de Atalanta.



¿Rencores? ¿Diferencias? Nada de eso: "Me gustaría que nos vieran en cámara y ustedes mismos vieran la relación, hablar o decirlo suena a excusa. Él está a mi lado en el comedor. Estamos siempre juntos. Nos conocemos desde los 18 años. La relación va más allá de al Selección. Es de los integrantes del equipo con los que me mantengo acá adentro, aún cuando el grupo es muy unido", añadió.



"Los rumores se generan en situaciones adversas y mantenemos esa tranquilidad, si pudieran ver el comportamiento nuestro acá adentro, esas cosas que se dicen no saldrían más de la boca de los que hablan", concluyó Muriel.